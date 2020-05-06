В Азербайджане началась выдача банковских карт для получения единовременных выплат (версия 2)

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БАКУ/Trend/ - В Азербайджане началась выдача банковских карт для получения единовременных выплат, сообщает в среду Trend со ссылкой на Государственную налоговую службу при министерстве экономики.

Как говорится в сообщении, лицам, зарегистрированным как безработные, в Плане мероприятий, утвержденном Кабмином, в мае запланирована выдача единовременных выплат (190 манатов) посредством пластиковых карт.

В соответствии с Планом мероприятий, ОАО Rabitəbank начало выдавать единовременные выплаты более чем 21 тысяче лиц.

Получив локальные пластиковые карты этого банка, граждане могут получить выплаты в платежных банкоматах ATM Rabitəbank.

Выплаты осуществляются как в Баку, так и во всех регионах, где функционирует банк.

Граждане, обратившись в филиал Rabitəbank, указанный в отправленном им сообщении, могут получить соответствующие банковские карты.

Отметим, что единовременные выплаты могут получить только лица, оформившие статус безработного.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Гюнель Зейналова)