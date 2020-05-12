Микаил Джаббаров: Цель Азербайджана - построить цифровую экономику, и в этом вопросе наша страна открыта к сотрудничеству с Францией (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Цель Азербайджана - построить цифровую экономику, и в этом вопросе наша страна открыта к сотрудничеству с Францией.

Как сообщает во вторник Trend, об этом сказал министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров в ходе деловой встречи в формате вебинара, организованной Фондом поощрения экспорта и инвестиций в Азербайджане (AZPROMO), Французской организацией предпринимателей (MEDEF) и Торгово-промышленной палатой Азербайджан-Франция.