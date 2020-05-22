К рассмотрению на пленарном заседании парламента Азербайджана рекомендованы еще три законопроекта (версия 2)

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БАКУ/Trend/ - К рассмотрению на пленарном заседании парламента Азербайджана рекомендованы еще три законопроекта, сообщили в пятницу Trend в Милли Меджлисе (парламент) Азербайджана.

Сегодня состоялось заседание комитета по экономической политике, промышленности и предпринимательству Милли Меджлиса. Председатель комитета Таир Миркишили отметил, что в ходе заседания будут обсуждены законопроекты об утверждении Соглашения о преференциальной торговле между правительствами Азербайджана и Турции, об утверждении Протокола "О внесении изменений в соглашение между правительствами Азербайджана и Туркменистана о международных автомобильных связях от 19 мая 2008 года" и законопроект о внесении изменений в закон Азербайджана "О государственной пошлине".

Во время своего выступления председатель комитета подчеркнул значимость Соглашения о преференциальной торговле между правительствами Азербайджана и Турции. Он отметил, что среди торговых партнеров страны Турция стоит на втором месте, и за этот период товарооборот между двумя государствами, увеличившись на 33 процента, достиг 4,5 миллиарда долларов. Также было отмечено, что Турция занимает важное место в экспорте Азербайджана. Так, в 2019 году экспорт в эту страну вырос на 36 процентов и составил 2,9 миллиарда долларов. С 2017 года внешнеторговый оборот между Азербайджаном и Турцией постоянно имел положительное сальдо. В 2019 году оно выросло на рекордную цифру и составило 1,2 миллиарда долларов. Азербайджан инвестировал в экономику Турции 8,5 миллиарда долларов, а Турция в экономику Азербайджана – 12,5 миллиарда.

Было отмечено, что ратификация Соглашения о преференциальной торговле сыграет важную роль в росте ненефтяного экспорта Азербайджана. В документе отразились важные пункты касательно сведения к нулю как квот, так и пошлин между двумя странами по 15 товарным группам.

Далее о документе рассказал заведующий отделом торговой политики и Всемирной торговой организации министерства экономики Хазар Баширов. Он подчеркнул, что учрежден Совместный комитет в составе представителей Турции и Азербайджана.

Затем депутаты Али Масимли и Вугар Байрамов поделились своими мнениями касательно Соглашения, отметили значимость документа с точки зрения развития двусторонних отношений.

Далее был обсужден второй вопрос, стоящий на повестке заседания, - Протокол "О внесении изменений в соглашение между правительствами Азербайджана и Туркменистана о международных автомобильных связях от 19 мая 2008 года", который был подписан 11 марта в Баку. Данный Протокол -неотъемлемая часть Соглашения и вступает в силу по истечению 30 дней со дня получения последнего письменного уведомления сторон о выполнении всех внутригосударственных процедур, для его вступления в силу.

Затем участники мероприятия были подробно проинформированы по третьему вопросу, стоящему на повестке заседания, - законопроекту о внесении изменений в закон Азербайджана «О государственной пошлине». Было отмечено, что документ подготовлен с целью исполнения закона Азербайджана «О внесении изменений в Кодекс об административных проступках, Таможенный кодекс, в законы Азербайджана «О рыболовстве», «О пищевых продуктах», «О зерновых», «О виноградарстве и виноделии», «О йодировании соли с целью массовой профилактики болезней нехватки йода»» от 12 июля 2019 года № 1662 – VQD.

Поскольку регистрация в государственном реестре винодельческой продукции, наделенной особым статусом в вышеприведенном законе, и система аттестации производителей, зарегистрированных в государственном реестре, были отменены, то предлагается аннулировать статьи 18.62.2 и 18.62.3 закона «О государственной пошлине».

Все три законопроекта были рекомендованы к обсуждению на пленарном заседании Милли Меджлиса.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Гюнель Зейналова)