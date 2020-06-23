Волонтеры Агентства по развитию МСБ Азербайджана оказывают помощь фермерам (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В находящемся в Габалинском районе лавандовом хозяйстве, воспользовавшемся поддержкой и услугами Агентства по развитию малого и среднего бизнеса (МСБ), начался сбор урожая, сообщает во вторник Trend со ссылкой на Агентство.

В хозяйстве на территории в 10 га в сборе урожая приняли участие и волонтеры Габала-Огузского офиса "Друг МСБ" и Габалинского центра карьерного роста молодежи.

Волонтеры, ознакомившиеся с работой лавандового хозяйства, были проинформированы о его деятельности и продукции, производимой из лаванды.

Волонтеры офисов "Друг МСБ", которые функционируют почти в 20 городах и районах страны, в период сбора урожая будут находиться в различных хозяйствах, набираться практических знаний у предпринимателей, участвовать в сборе урожая.

Отметим, что лавандовому хозяйству, находящемуся в селе Чухур в Габале, Агентство по развитию МСБ оказало консалтинговые услуги по получению различных сертификатов, координации продаж, поиску местных партнеров, механизмам государственной поддержки, оказываемым предпринимателям.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Гюнель Зейналова)