Acer представила обновления линеек высокопроизводительных ноутбуков на глобальной онлайн-пресс-конференции (ФОТО)

Экономика 24 июня 2020 15:37 (UTC+04:00)
Acer представила обновления линеек высокопроизводительных ноутбуков на глобальной онлайн-пресс-конференции (ФОТО)

Компания Acer провела вчера в Тайбэе очередную глобальную пресс-конференцию next@acer под названием «Камень, ножницы, бумага». Элементы символизируют три портфолио, представленных в next@acer.

Бумага является символом непрерывной эволюции Acer в развитии бизнеса через тонкие и легкие ноутбуки; «Ножницы» символизируют серию ConceptD, рассчитанную на разработчиков; «Камень» - это новая линейка прочных ноутбуков и планшетов, символ серии Acer Enduro, которая предназначена для профессионалов, работающих в открытых пространствах, и требующих устройства с дополнительной прочностью, портативностью и производительностью. Среди пользователей Enduro - промышленные и складские работники, любители активного отдыха и так далее.

Acer быстро отреагировала на растущий спрос на компьютеры для удаленной работы и дистанционного обучения, возникший в связи с пандемией коронавируса. В результате нашей быстрой реакции на потребности рынка с помощью инвентаря, подготовленного в канун Нового года, “мы стали лидером в производстве ноутбуков, хромбуков, мониторов и других устройств”.

Основные события на next@acer в Тайбэй:

• Enduro, новая серия долговечных устройств с военной прочностью MIL-810G и сертификатами IP65, обеспечивает дополнительную надежность для руководителей высшего звена, эксплуатации в полевых и производственных условиях. Его новая линейка ноутбуков и планшетов специально разработана для обеспечения долговечности, портативности и производительности, необходимых профессионалам на открытом воздухе. Acer Enduro N7 - настоящий надежный компаньон для руководителей компаний и промышленных производителей, а для организаторов мероприятий и любителей активного отдыха предлагается тонкий, легкий и при этом прочный Enduro N3. Серия планшетов Enduro также доступна для розничной торговли, складирования и промышленного использования.

• Новый Swift 5 — это ультратонкий и легкий ноутбук, способный накапливать как можно больше энергии и производительности в ультрапортативном устройстве. Содержит новейший процессор Intel® Core ™ и графическую карту NVIDIA® GeForce® MX350 GPU. Модель этого года имеет новые цвета, рамка, обеспечивающая 90% соотношения экрана к корпусу, антибактериальный сенсорный экран Corning® Gorilla® Glass и новые цвета, такие как «Зеленый туман». Новый Swift 5 - первый тонкий и легкий потребительский ноутбук с полнофункциональным антибактериальным решением.

• Новые модели семейства самых современных компьютеров ConceptD с превосходной мощностью в элегантном дизайне, поддерживающие профессиональных разработчиков; новый ноутбук оснащен инновационным решением Ezel Hinge, которое предлагает интуитивно понятный принцип работы Acer; новые настольные комплекты предлагают профессиональную графику в небольшом элегантном форм-факторе: конвертируемый ноутбук ConceptD 3 Ezel для мобильных разработчиков, мощный настольный компьютер ConceptD 100 для создателей контента для небольших компаний и творческих студий, и ConceptD CP5 для профессионалов в области компьютерной графики, ConceptD CP3 и линейка ноутбуков ConceptD3 с тройными мониторами ConceptD, такими как ConceptD CM3. Серия ConceptD включает в себя различные устройства для удовлетворения творческих потребностей самых различных специалистов, от студентов-дизайнеров и энтузиастов YouTube до дизайнеров САПР, видеоредакторов, иллюстраторов и аниматоров.

• Компания предлагает новые стильные Acer Chromebook Spin 713 (CP713-2W) и Acer Chromebook Enterprise Spin 71, оснащенные процессорами Intel® Core ™ 10-го поколения для потребителей и представителей бизнеса. Процессор следующего поколения обеспечивает связь и стабильность платформы, наряду с высочайшей производительностью, которые нужны предприятиям при работе в облаке. Он сочетает в себе современное оборудование, функции и дизайн со скоростью, безопасностью и простотой, которыми пользуется Chrome OS.

• Обновленные игровые ноутбуки Predator оснащены процессором Intel Core i9-10980HK 10-го поколения и графической картой NVIDIA GeForce RTX 2080 SUPER; Оснащены тепловой технологией PowerGem и технологией Acer CoolBoost с экраном с частотой обновления до 240 Гц и тремя медными тепловыми трубками для повышения эффективности рассеивания тепла.

• Обновленная серия Predator Orion предлагает процессоры Intel® Core ™ X Extreme Edition и графические карты NVIDIA® Geforce® RTX® 2080Ti; три 4,7-дюймовых вентилятора FrostBlade ™ увеличивают расход воздуха на 13% и статическое давление на 55%.

• Новый игровой монитор Predator имеет частоту обновления до 360 Гц, время отклика 0,5 мс (от G до G), поддержку NVIDIA® G-SYNC® и DisplayHDR ™ 400.

• Новый конвертируемый ноутбук Chromebook Spin оснащен процессорами Intel® Core™ i7 vPro™ 10-го поколения, антибактериальным IPS-дисплеем Corning® Gorilla® Glass HD с сенсорным и полностью открывающимся на 360 градусов дизайном экрана для повседневных и интенсивных задач.

• Predator OSIM Game Seat имеет функцию расслабляющего массажа для снижения напряжения и повышения комфорта во время и после игры.

Точные характеристики, цены и доступность продукта зависят от региона. Для получения дополнительной информации о наличии, характеристиках и ценах продуктов на определенных рынках посетите ближайший офис Acer, который можно узнать по адресу www.acer.com

О компании Acer

Acer, основанная в 1976 году, является компанией, предоставляющей услуги в области устройств и программного обеспечения, которая занимается исследованиями, разработкой, маркетингом, продажей и поддержкой инновационных продуктов, улучшающих жизнь людей. Ассортимент продукции Acer включает компьютеры, дисплеи, проекторы, серверы, планшеты, смартфоны и носимые гаджеты. Она также разрабатывает облачные решения. Acer отпраздновала свое 40-летие в 2016 году и входит в пятерку крупнейших компаний по производству ПК в мире. В Acer трудятся 7 000 человек в более чем 160 странах. Для получения дополнительной информации посетите http://www.acer.com/.

Acer представила обновления линеек высокопроизводительных ноутбуков на глобальной онлайн-пресс-конференции (ФОТО) - Gallery Image
Acer представила обновления линеек высокопроизводительных ноутбуков на глобальной онлайн-пресс-конференции (ФОТО) - Gallery Image
Acer представила обновления линеек высокопроизводительных ноутбуков на глобальной онлайн-пресс-конференции (ФОТО) - Gallery Image
Acer представила обновления линеек высокопроизводительных ноутбуков на глобальной онлайн-пресс-конференции (ФОТО) - Gallery Image
Acer представила обновления линеек высокопроизводительных ноутбуков на глобальной онлайн-пресс-конференции (ФОТО) - Gallery Image
Acer представила обновления линеек высокопроизводительных ноутбуков на глобальной онлайн-пресс-конференции (ФОТО) - Gallery Image
Acer представила обновления линеек высокопроизводительных ноутбуков на глобальной онлайн-пресс-конференции (ФОТО) - Gallery Image
Acer представила обновления линеек высокопроизводительных ноутбуков на глобальной онлайн-пресс-конференции (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Acer представила обновления линеек высокопроизводительных ноутбуков на глобальной онлайн-пресс-конференции (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Acer представила обновления линеек высокопроизводительных ноутбуков на глобальной онлайн-пресс-конференции (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Acer представила обновления линеек высокопроизводительных ноутбуков на глобальной онлайн-пресс-конференции (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Acer представила обновления линеек высокопроизводительных ноутбуков на глобальной онлайн-пресс-конференции (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Acer представила обновления линеек высокопроизводительных ноутбуков на глобальной онлайн-пресс-конференции (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Acer представила обновления линеек высокопроизводительных ноутбуков на глобальной онлайн-пресс-конференции (ФОТО) - Gallery Thumbnail
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