Проведены очередные обсуждения в связи со стратегией АЖД до 2030 года (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Для разработки "Корпоративной стратегии 2030 года " ЗАО "Азербайджанские железные дороги" (АЖД) 21 мая 2020 года подписано соглашение с одной из ведущих мировых компаний McKinsey & Company. Реализация проекта в данном направлении продолжается.

Как сообщили в четверг Trend в ЗАО, второго сентября была организована очередная видеоконференция, в которой приняли участие представители правления Общества и вышеупомянутой компании. В ходе видеоконференции представители McKinsey & Company предоставили подробную информацию о ходе реализации проекта, а также обсудили стратегические цели АДЖ и другие вопросы.

Председатель ЗАО "Азербайджанские железные дороги Джавид Гурбанов, рассказав о последних политических и экономических событиях в стране и регионе, отметил их возможное влияние на деятельность АЖД. Председатель подчеркнул стратегическую важность целенаправленных и эффективных инвестиций в железную дорогу, оптимизации операционных расходов и повышения доходности, в частности транзитных коридоров. Также было отмечена важность инвестирования в эту сферу для поддержания должного уровня инфраструктурного обслуживания, как и в большинстве стран мира.

Затем международные эксперты в железнодорожном секторе McKinsey & Company представили правлению ЗАО примеры самых успешных железных дорог в мире, и дали рекомендации по разработке стратегических целей АЖД.

(Автор: Джейхун Алекперов. Текст: Турал Гараджаев)