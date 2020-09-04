Минтруда Азербайджана запускает услугу "Пенсионный калькулятор"
БАКУ /Trend/ - В рамках программы цифровизации, министерство труда и социальной защиты населения разрабатывает электронную услугу "Пенсионный калькулятор", сообщает в пятницу Trend со ссылкой на министерство.
Новую услугу планируется запустить в течение ближайшего месяца.
Эта услуга позволит гражданам в реальном времени узнать, когда и на каких условиях им будет назначена пенсия.
Калькулятор предоставит информацию о дате и возрасте, когда гражданин будет иметь право на трудовую пенсию по возрасту, а также стаже, требуемом по всем трем видам пенсии - по возрасту, инвалидности и потере кормильца, пенсионном капитале, о том, является ли лицо на данный момент пенсионером или нет и т.д.
(Текст: Кямаля Сеидова.)
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