Совместный промышленный парк между Азербайджаном и Ираном будет способствовать развитию региона

БАКУ /Trend/ - Создание совместного азербайджано-иранского промышленного парка между приведет к промышленному развитию региона.

Об этом сказал журналистам исполнительный директор компании "Промышленные парки" иранской провинции Ардебиль Мохаммад Ахли, сообщает Trend.

По его словам, совместный промышленный парк парк между Азербайджаном и Ираном будет создан в нулевой точке границы между двумя странами и в поселке Тазакенд Парсабадского района Ирана.

Ахли сказал, что создание совместного промышленного парка откроет новую страницу в развитии отношений между Азербайджаном и Ираном.

"Использование пограничного положения провинции Ардебиль может сыграть важную роль в увеличении экспорта в соседние страны. Во время визита в регион заместителя министра промышленности, горнодобывающей промышленности и торговли Ирана, исполнительного директора Организации малых промышленных и промышленных парков Ирана Мохсена Салехи было определено местоположение парка", - добавил директор компании.

Он отметил, что губернатор Парсабадского района Ирана направит план территории в Организацию малых промышленных и промышленных парков Ирана.

Ахли добавил, что создание приграничного парка приведет к развитию и увеличению занятости в приграничных районах. С созданием совместного приграничного парка будут созданы условия для участия местных и иностранных инвесторов в провинции Ардебиль.

(Автор: Эльнур Багышов)