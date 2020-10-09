БАКУ / Trend/ - До конца 2027 года планируется строительство новой автомагистрали Баку-Сумгайыт.

Это предусмотрено в генплане Баку, охватывающим перспективный 20-летний период 2020-2040 годов, сообщает в пятницу Trend.

С целью предотвращения транспортной загруженности на шоссе Баку-Сумгайыт, Хырдаланском круге и круге «20 января» планируется создание стратегической 2-й северо-западной дороги.

Также предусмотрен ряд необходимых мер с целью предотвращения существующих заторов и развития улично-дорожной инфраструктуры столицы.

До 2040 года в Баку планируется довести общую протяженность улично-дорожной сети с дорогами местного значения с 2 300 до 2 550 км.

Планируется создать кольцевой маршрут "Кольцевая дорога-Боюкшор-Зия Буниятов" и кольцевую дорогу "Локбатан-Ходжасан-Бинагади-Боюкшор-Сабунчи", а также кольцевой маршрут соединяющий восточную и северо-западную части столицы посредством шоссе "Зых-аэропорт", строительство кольцевой магистрали "Автомобильная дорога Хырдалан М1-Дигях-Забрат-аэропорт".

Чтобы разгрузить центральную часть Баку, планируется создать новый диагональный транспортный маршрут "Мехтиабад-Дарнагюль-проспект Зии Буниятова-Кешля-проспект Бабека -"Белый город"проспект Нобеля".

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов)