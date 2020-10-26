Данные Фонда государственного земельного кадастра Азербайджана будут использоваться на основе письменного или электронного запросов

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане внесены изменения в правила использования и защиты Фонда государственного земельного кадастра.

Как передает в понедельник Trend, в связи с этим Кабинет министров внес изменения в постановление "Об утверждении некоторых нормативно-правовых актов в связи с Государственным земельным кадастром, мониторингом земельных участков и землеустройству".

Согласно изменениям, в соответствии с Законом об исполнительном производстве, исполнительным чиновникам будет предоставлено право использовать информацию и материалы фонда для проведения исполнительных действий по письменному или электронному запросам.

При этом, в соответствии с Законом "Об исполнительном производстве", данные фонда государственного земельного кадастра будут также использоваться при осуществлении исполнительных действий.

(Текст: Турал Гараджаев Редактор: Наталья Кочнева)