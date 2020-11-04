Месторождения в Карабахе, в частности золоторудные, варварски разграблялись армянами – минэкологии

БАКУ /Trend/ - Месторождения на территориях Азербайджана, которые находились под армянской оккупацией, в частности золоторудные, варварски разграблялись армянами.

Об этом в среду сказал Trend начальник Национальной геологоразведочной службы министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана Али Алиев.