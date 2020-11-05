Азербайджан готовится к восстановлению освобожденных городов и сел

БАКУ /Trend/ - Госкомитет по градостроительству и архитектуре Азербайджана проводит соответствующие подготовительные работы по составлению генеральных планов и других документов по территориальному планированию, составляющих основу восстановления и будущего развития освобожденных от оккупации городов и других населенных пунктов Азербайджана.

Об этом сказал председатель комитета Анар Гулиев, принимая посла Японии Джуничи Ваду, сообщает в четверг Trend со ссылкой на госкомитет.

Анар Гулиев проинформировал посла о захватнической политике Армении против Азербайджана, последних военных провокациях, о контрнаступательных операциях, проводимых на оккупированных территориях в целях восстановления территориальной целостности Азербайджана в рамках международного права.

Было подчеркнуто, что оккупация Нагорного Карабаха и прилегающих регионов Азербайджана армянскими вооруженными силами - реальная угроза для мира и безопасности региона.

В свою очередь, посол, отметив, что верит в скорейшее восстановление мира в Азербайджане, подчеркнул, что Япония придает особое значение развитию двусторонних отношений с Азербайджаном и заинтересована в расширении сотрудничества, существующего во многих сферах.

На встрече был произведен обмен мнениями по развитию сотрудничества в сфере планирования и организации градостроительства между соответствующими государственными органами и другими организациями двух стран, а также по обмену опытом в сфере применения ведущих информационных технологий в проектировании городских решений и по другим темам.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Юсиф Агаев.)