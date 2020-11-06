Состоится азербайджано-турецкий форум в сфере оборонпрома

БАКУ /Trend/ - По инициативе Агентства по развитию малого и среднего бизнеса (МСБ) Азербайджана и при поддержке Объединения оборонной, авиационной и космической промышленности Турции (SAHA İstanbul) и Организации производителей оборонной и авиационной промышленности (SaSaD) 10 ноября 2020 года состоится международный онлайн-форум на тему «Роль частного сектора в развитии оборонной промышленности», сообщает в пятницу Trend со ссылкой на Агентство.

Мероприятие нацелено на расширение сотрудничества между компаниями оборонной промышленности Азербайджана и Турции, привлечение инвестиций в этот сектор, поощрение создания новой продукции с применением новейших технологий, создание кластеров МСБ, изучение и обсуждение возможностей применения опыта Турции в соответствующих направлениях и т.д.

В рамках мероприятия предусмотрены презентации компаний и организаций секторов оборонной промышленности Азербайджана и Турции.

Отметим, что SAHA İstanbul второе, самое крупное промышленное объединение Европы, объединяющее в своих рядах около 600 организаций, функционирующих в соответствующих сферах.

Созданный в 1990 г. SaSaD объединяет около 200 организаций, которые также функционируют в сфере оборонной промышленности.

Желающие участвовать в форуме могут обратиться в электронном порядке в Агентство ([email protected]) и по телефонам: (+994 12) 404 04 01 (внутр.137) и (+994 55) 200 04 39.

(Текст: Кямаля Сеидова)