В Азербайджане реконструируется еще одна важная для туризма дорога

БАКУ /Trend/ - Началась реконструкция автомобильной дороги Баку-Шамахы-Муганлы-Исмаиллы-Габала на участке Муганлы-Исмаиллы-Габала.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на Госагентство автомобильных дорог.

"Проект дороги был представлен Главе государства Ильхаму Алиеву 29 июля текущего года во время открытия автомобильной дороги Тазакенд-Агбулаг-Гошакенд Исмаиллинского района",- говорится в сообщении.

По данным агентства, автомобильная дорога Муганлы-Исмаиллы - самая короткая, соединяющая нашу столицу с Исмаиллинским, Габалинским, Огузским, Шекинским, Гахским, Загатальским и Балакенским районами.

"В сложных условиях рельефа периодически происходят оползни на существующем пути через горные склоны, где преобладают глинистые грунты, подверженные воздействию атмосферных вод, расположенные в 9-балльной активной сейсмической зоне, где происходят тектонические движения. Ежегодно проводится ремонтно-строительные работы для защиты этой дороги длиной 40 километров, и восстановление этих участков. Президент Ильхам Алиев дал поручения в связи с долговечностью дороги, уделяя особое внимание строительным работам на скользких участках",- говорится в информации.

Отметим, что реконструкция этой дороги, идущей в важные туристические регионы республики и впервые заложенная по инициативе великого лидера Гейдара Алиева в 70-е годы прошлого века, была спроектирована по поручению Президента Ильхама Алиева.

"Существующая двухполосная автомобильная дорога будет расширена до четырех полос движения. Основные цели проекта включают в себя: повышение интенсивности движения и грузоподъемности дороги, снижение дорожно-транспортных происшествий, времени в пути и транспортных расходов, ускорение экономического роста и стимулирование развития торговых отношений с соседними странами, обеспечение безопасности дорожного движения для водителей и местного населения, расширение потенциальных возможностей региона на территориях, где проходит автомобильная дорога, а также развитие туризма в регионе",- отметили в агентстве.

(Автор: Фидан Бабаева. Редактор: Наталья Кочнева)

Twitter: @Fidan_Babaeva