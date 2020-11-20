В Баку доставлены новые лифты (ФОТО)

Экономика 20 ноября 2020 19:00 (UTC+04:00)
В Баку доставлены новые лифты (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В рамках выполнения распоряжения Президента Азербайджана Ильхама Алиева об укреплении материально-технической базы лифтового хозяйства многоквартирных домов в Баку производственное объединение "Lifttəmir" в прошлом году подписало контракт с германской компанией "Wittur Holding GMBH", которая имеет большой опыт в этой области и обширные технические возможности, по условиям которого в Баку был доставлен и установлен 581 новый лифт немецкого производства.

Как сообщили в пятницу Trend в ИВ города Баку, установка новых лифтов в Баку продолжается весь 2020 год. Согласно новому контракту, подписанному между Бакинским ПО "Lifttəmir" и Wittur Holding GMBH, на текущий год будут закуплены и доставлены в Баку еще 625 лифтов.

Несколько дней назад в Баку было доставлено 240 новых лифтов, которые, как и другое ввозимое оборудование, прошли в Баку необходимые таможенные процедуры и были переданы сотрудникам ПО "Lifttəmir". Новые лифты будут установлены в разных районах столицы Баку взамен старых, срок годности которых истек.

Кроме того, было закуплено пять новых автомобилей для обслуживания лифтов.

Было отмечено, что приобретенные лифты полностью соответствуют современным стандартам по качеству и техническим параметрам. В рамках работ демонтируются старые лифты, ремонтируются лифтовые шахты, помещения с лифтовым оборудованием на крыше здания.

Новый лифт оснащен современной электронной системой, есть система бесперебойного питания, которая при отключении электричества позволяет эвакуировать граждан.

Параллельно с этим создана, оснащенная необходимым техническим оборудованием, центральная система диспетчерской службы для обслуживания приобретенных лифтов, благодаря чему работа лифтов постоянно контролируется.

Для того, чтобы люди с нарушениями зрения могли пользоваться лифтом, показатели этажей на внешней и внутренних кнопках отмечены шрифтом Брайля. Одна из особенностей новых лифтов заключается в том, что они имеют грузоподъемность 450 кг и скорость 1 м/с. В лифтах советских времен эти характеристики составляли 320 кг и 0,71 м/с соответственно.

(Текст: Турал Гараджаев Редактор: Наталья Кочнева)

В Баку доставлены новые лифты (ФОТО) - Gallery Image
В Баку доставлены новые лифты (ФОТО) - Gallery Image
В Баку доставлены новые лифты (ФОТО) - Gallery Image
В Баку доставлены новые лифты (ФОТО) - Gallery Image
В Баку доставлены новые лифты (ФОТО) - Gallery Image
В Баку доставлены новые лифты (ФОТО) - Gallery Image
В Баку доставлены новые лифты (ФОТО) - Gallery Image
В Баку доставлены новые лифты (ФОТО) - Gallery Image
В Баку доставлены новые лифты (ФОТО) - Gallery Image
В Баку доставлены новые лифты (ФОТО) - Gallery Image
В Баку доставлены новые лифты (ФОТО) - Gallery Thumbnail
В Баку доставлены новые лифты (ФОТО) - Gallery Thumbnail
В Баку доставлены новые лифты (ФОТО) - Gallery Thumbnail
В Баку доставлены новые лифты (ФОТО) - Gallery Thumbnail
В Баку доставлены новые лифты (ФОТО) - Gallery Thumbnail
В Баку доставлены новые лифты (ФОТО) - Gallery Thumbnail
В Баку доставлены новые лифты (ФОТО) - Gallery Thumbnail
В Баку доставлены новые лифты (ФОТО) - Gallery Thumbnail
В Баку доставлены новые лифты (ФОТО) - Gallery Thumbnail
В Баку доставлены новые лифты (ФОТО) - Gallery Thumbnail
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