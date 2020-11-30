В 2020 году фермерам выданы кредиты на сумму более 65 млн манатов

БАКУ/Trend/ - В январе-ноябре 2020 года Агентством аграрного кредитования и развития (AKİA) Азербайджана 5,623 тысяч фермеров и предпринимателей получили кредиты и льготы для сельского хозяйства.

Как сообщили Trend в Министерстве сельского хозяйства, сельхозпроизводителям AKİA выделено более 65 миллионов манатов.

Из этих средств более 32 миллионов манатов выданы как микрокредиты и кредиты другого назначения, 33,4 миллиона манатов как кредиты для финансирования сельскохозяйственной техники и животноводства на льготных условиях.

Из выданных кредитов 20,6 миллионов манатов пришлись на микрокредиты. Более 2,2 тысяч фермеров получили микрокредиты.

Отметим, что за счет средств AKIA по аграрному кредитованию и развитию при Министерстве сельского хозяйства фермерам выдаются микрокредиты под 12 процентов, наличные кредиты, кредиты сельскохозяйственного и другого назначения под 7 процентов. Государство оплачивает 60 процентов стоимости закупаемого сельхозпроизводителями племенного скота и 40 процентов стоимости оборудования.

За отчетный период AKIA выдало фермерам более 75,7 миллионов манатов субсидий на приобретение техники и племенного скота.

(Автор: Самир Али. Текст: Садраддин Агджаев. Редактор: Наталья Кочнева)