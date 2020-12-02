В освобожденных от оккупации районах Азербайджана будут созданы объекты автосервиса
БАКУ /Trend/ - В освобожденных от оккупации городах и районах Азербайджана с целью оказания услуг грузоперевозок, автобусных пассажироперевозок и перевозок такси будет создано автотранспортное хозяйство.
Об этом в среду сказала Trend заведующая сектором по связям с общественностью Госслужбы автомобильного транспорта при министерстве транспорта, связи и высоких технологий Нурида Аллахъярова.
Она отметила, что на этих территориях планируется создать ремонтные цеха по обслуживанию автомобилей, участки по техобслуживанию, АЗС, автомойки, остановки и др.
По ее словам, эти работы будут реализованы как часть проектов совместного сотрудничества государственного и частного секторов.
(Автор: Джейхун Алекперов. Текст: Кямаля Сеидова)
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