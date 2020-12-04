ЕС и Великобритания не договорились по Brexit, консультации приостановлены

Представители Евросоюза и Великобритании не договорились по поводу соглашения о свободной торговле после выхода Соединенного Королевства из состава сообщества (Brexit), консультации приостановлены, решение о дальнейших действиях примут британский премьер-министр и глава Еврокомиссии. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, разместил информацию в Twitter главный переговорщик от ЕС по Brexit Мишель Барнье.

"После недели интенсивных консультаций мы с [британским представителем] Дэвидом Фростом договорились, что условия для соглашения не выполнены в связи с серьезными разногласиями по рыболовству, госрегулированию и торговым нормам, - написал он. - Председатель [Еврокомиссии Урсула] фон дер Ляйен и премьер-министр [Великобритании Борис] Джонсон обсудят ситуацию в субботу во второй половине дня".