На освобожденных территориях Азербайджана откроются офисы банков страны
БАКУ /Trend/ - На освобожденных от оккупации территориях Азербайджана впервые за долгие годы стало доступным использование услуг азербайджанского банка. Так, поселке Гадрут появился мобильный банкомат Международного банка Азербайджана (МБА).
Об этом в понедельник сообщили Trend в МБА.
"Посредством банкомата можно выполнять ряд операций, в том числе производить выплаты, осуществлять переводы, обналичивать средства", - сказали в банке.
Было отмечено, что банк планирует открытие на освобожденных территориях страны офисов для обслуживания клиентов, установку банкоматов.
(Автор: Джейхун Алекперов. Текст: Турал Гараджаев)
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