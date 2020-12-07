На освобожденных территориях Азербайджана откроются офисы банков страны

БАКУ /Trend/ - На освобожденных от оккупации территориях Азербайджана впервые за долгие годы стало доступным использование услуг азербайджанского банка. Так, поселке Гадрут появился мобильный банкомат Международного банка Азербайджана (МБА).

Об этом в понедельник сообщили Trend в МБА.

"Посредством банкомата можно выполнять ряд операций, в том числе производить выплаты, осуществлять переводы, обналичивать средства", - сказали в банке.

Было отмечено, что банк планирует открытие на освобожденных территориях страны офисов для обслуживания клиентов, установку банкоматов.

(Автор: Джейхун Алекперов. Текст: Турал Гараджаев)