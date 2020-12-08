Итальянские компании могут внести значительный вклад в возрождение освобожденных земель Азербайджана - депутат

БАКУ /Trend/ - На освобожденных территориях Азербайджана начинается новая эпоха - эпоха строительства и благоустройства. Призыв главы государства к участию в этом масштабном процессе компаний дружественных стран еще раз подтверждает то значение, которое наша страна придает дружбе и сотрудничеству.

Об этом во вторник сказал Trend депутат Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана, член рабочей группы по межпарламентским связям Азербайджан-Италия Рамин Мамедов.

Депутат отметил, что мнения, которые озвучил Президент Азербайджана, принимая делегацию во главе с заместителем председателя Палаты депутатов Италии, еще раз показывают, что отношения между двумя странами основаны на глубоком доверии: "Азербайджан и Италия тесно сотрудничают в ряде областей. Это в том числе сотрудничество в различных областях экономики, начиная с энергетических проектов мирового значения. В то же время наши страны продолжают укреплять отношения в политической сфере. Политическая поддержка Италией справедливой борьбы Азербайджана во время Отечественной войны дала новый импульс дальнейшему укреплению связей и взаимного доверия".

По словам Мамедова, тот факт, что товарооборот между двумя странами достиг шести миллиардов долларов, показывает, насколько крепки экономические связи, основанные на взаимных интересах.

"Это взаимодоверие - один из основных факторов, создающих условия для расширения сферы сотрудничества и открытия новых направлений. Поэтому активное участие итальянских компаний в восстановительных и строительных работах на освобожденных территориях Азербайджана послужит дальнейшему расширению двустороннего сотрудничества", - сказал он.

Депутат добавил, что итальянские компании имеют хороший опыт в сфере инфраструктурных, транспортных и коммуникационных проектов. Этот опыт может внести весомый вклад в успешное выполнение запланированных строительных работ на освобожденных территориях, подытожил Мамедов.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Турал Гараджаев)