Объем прямых иностранных инвестиций в Грузии в третьем квартале 2020 года снизился

По предварительным данным Национальной службы статистики, объем прямых иностранных инвестиций в Грузию в третьем квартале 2020 года составил 302,6 миллиона долларов США, что на 23,6 процента меньше скорректированных данных за третий квартал 2019 года и на 25,2 процента выше предварительных данных за второй квартал 2020 года, передает Trend со ссылкой на 1tv.ge.

По данным Национальной службы статистики, крупнейшими странами по объему прямых иностранных инвестиций в Грузию являются Соединенное Королевство с 117,7 миллионами долларов США, Нидерланды с 79 79,3 миллионами долларов США и США с 24,2 миллионами долларов США.

Процентная структура стран — крупнейших прямых инвесторов в третьем квартале 2020 года показана на Структурной диаграмме №2, согласно которой Великобритания находится на первом месте с 38,9 процента, Нидерланды на втором месте с 26,2 процента и Соединенные Штаты Америки на третьем месте с 8,0 процента.

При этом доля трех крупнейших секторов (по прямым иностранным инвестициям) в третьем квартале 2020 года составила 66,8 процента. Наибольшие прямые иностранные инвестиции были сделаны в финансовый сектор и составили 128,3 миллиона долларов США, что составляет 42,4 процента от общего объема прямых иностранных инвестиций. На втором месте сектор энергетики — 37,1 миллиона долларов США, а на третьем — обрабатывающая промышленность с 36,6 млн. долларов США. Спад в третьем квартале 2020 года в основном приходится на секторы отелей и ресторанов (28 миллионов долларов США), транспорта (21 миллион долларов США) и недвижимости (16 миллионов долларов США).