В Азербайджане обсуждено развитие "Шелкового пути" совместно с Пакистаном

БАКУ /Trend/ - Бюро по туризму Азербайджана и представители туристической индустрии Пакистана обсудили совместное развитие "Шелкового пути" с точки зрения туризма.

Как сообщили в понедельник Trend в Государственном агентстве по туризму Азербайджана, в ходе онлайн-встречи на тему "Туризм и цели устойчивого развития" между Бюро по туризму и представителями индустрии туризма Пакистана участникам был продемонстрирован туристический потенциал Азербайджана.

В то же время были обсуждены такие вопросы, как развитие въездного и выездного туризма между двумя странами в постпандемический период, увеличение инвестиций.

Участники из Пакистана были проинформированы о туристических возможностях освобожденного Карабахского региона Азербайджана и новых туристических маршрутах, которые будут созданы.

Отметив, что Азербайджан является привлекательной страной для пакистанцев как туристическое направление, пакистанские туристические компании выразили заинтересованность в расширении сотрудничества в этой области.

В ходе встречи были даны ответы на вопросы сторон, а в завершение Бюро по туризму Азербайджана было приглашено на "Международную конференцию по Шелковому пути», которая состоится в марте 2021 года в Пакистане.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев Редактор: Наталья Кочнева)