В Азербайджане еще 42 семьям шехидов и инвалидам Карабахской войны предоставлены частные дома (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Министерством труда и социальной защиты населения Азербайджана семьям шехидов и инвалидам Карабахской войны предоставлено в 13 районах республики (Саатлы, Сальян, Исмаиллы, Хачмаз, Барда, Бейлаган, Агджабеди, Загатала, Евлах, Шамкир, Гекгель, Агсу, Шамахы) еще 42 частных дома.

Как сообщили во вторник Trend в министерстве, в мероприятии, организованном в связи с предоставлением домов в Саатлинском районе, приняли участие замминистра труда и социальной защиты населения Анар Керимов и замглавы районной исполнительной власти Гюндуз Самедли.

Члены семей шехидов, инвалиды Карабахской войны отметили, что испытывают чувство радости в связи с освобождением земель Родины от армянской оккупации и тем, что сегодня на этих землях развевается азербайджанский флаг. Они подчеркнули, что гордятся Президентом Ильхамом Алиевым и Вооруженными силами страны, которые подарили народу эту великую победу. Было отмечено чувство бесконечной гордости мужеством азербайджанских воинов и непоколебимым единством народа.

Анар Керимов сказал, что особое внимание и забота о семьях шехидов и инвалидах Карабахской войны являются важной частью социальной политики Президента Ильхама Алиева. Было отмечено, что по поручению Президента Азербайджана все социальные программы в стране из года в год расширяются. В этом году семьям шехидов и инвалидам войны будет предоставлено рекордное число - не менее 1500 квартир и частных домов, более 1100 из которых уже переданы владельцам. Всего за прошедший период около 9000 семей шехидов и инвалидов войны были обеспечены квартирами и частными домами.

Замминистра отметил важные шаги, предпринятые для улучшения социальной защиты семей шехидов и инвалидов войны также в других направлениях.

Члены семей шехидов и инвалиды Карабахской войны отметили удовлетворение высоким уровнем государственной заботы, выразили глубокую признательность главе государства за предоставление им новых частных домов.

(Текст: Турал Гараджаев)