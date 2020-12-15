Россия разрешила ввоз томатов с ООО "Агротерм"

БАКУ /Trend/ - Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору России с 16 декабря разрешает ввоз в страну томатов с предприятия ООО "Агротерм", расположенного в Хызинском районе Азербайджана.

Как сообщает во вторник Trend, об этом говорится в сообщении российского ведомства.

Согласно информации, в настоящее время на стадии рассмотрения находится вопрос о разрешении ввоза этой продукции еще двум тепличным хозяйствам Азербайджана.

"По результатам анализа предоставленных сведений Россельхознадзор считает возможным под гарантии Агентства пищевой безопасности Азербайджанской Республики разрешить с 16 декабря 2020 года ввоз томатов из Азербайджанской Республики на территорию Российской Федерации с предприятия ООО "Агротерм", расположенного в Хызинском районе", - отмечается в сообщении.

Работа с компетентным ведомством республики в этом направлении продолжается, добавили в Россельхознадзоре.