Внесена поправка в единую бюджетную классификацию Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Кабинет министров внес изменение в постановление «Об утверждении единой бюджетной классификации Азербайджанской Республики» от 11 октября 2018 года, сообщает в среду Trend.

Приказ об этом подписал премьер-министр Азербайджана Али Асадов.

Поправка нацелена на то, чтобы единая бюджетная классификация соответствовала именениям, внесенным в закон "О медицинском страховании".

Так, слова "социальные выделения" в части доходов классификации заменены словами "социальные выплаты и выплаты на обязательное медицинское страхование" , некоторые параграфы исключены, добавлены вспомогательные разделы.

В соответствии с поправкой, социальные выплаты и выплаты на обязательное медицинское страхование (ОМС), в зависимости от социальных программ, реализуемых государством, делятся на выплаты для социального обеспечения, социальных нужд, страхования от безработицы и ОМС.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Наталья Кочнева)