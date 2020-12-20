Свыше 15 тысяч человек трудоустроены в столице Казахстана по Дорожной карте занятости

Нур-Султан занимает лидирующую позицию в стране по реализации программы «Дорожная карта занятости». В столице запланировано осуществить 151 инфраструктурный проект, передает Trend со ссылкой на Казинформ.

На сегодня в рамках ДКЗ в городе работают 15 959 человек. В частности, через Центр занятости населения трудоустроены 8 133 человека, через подрядчиков - 7 826 человек.

Заработная плата работников, занятых по программе ДКЗ, составляет от 85 000 тенге до 250 000 тенге, в зависимости от занимаемой должности и выполняемой работы.

В рамках Дорожной карты занятости в столице отремонтированы школы, больницы, жилые дома, дороги и транспортно-инженерная инфраструктура. В этом году капитально отремонтированы одна больница и две поликлиники. В сфере образования отремонтированы и обновлены 10 детских садов, 10 школ и 5 образовательных организаций.

Одним из учреждений образования, в котором по Дорожной карте занятости провели текущий ремонт, стала средняя школа №49. Образовательный центр на 1300 детей введен в эксплуатацию в 2005 году. С тех пор в учебном заведении возникла необходимость во внутренней отделке, ремонте системы отопления, оборудовании системы холодной воды, модернизации электрических сетей. По ДКЗ школа модернизирована в соответствии с современными требованиями, восстановлены инженерные системы. В новом учебном году ученики дежурных классов приступили к обучению в новых светлых классах. К ремонтным работам, которые осуществляло ТОО «Индустрой-2», было привлечено 98 работников. 47 из них трудоустроены через Центр занятости населения.

Напомним, ранее Президент РК Касым-Жомарт Токаев поручил продлить действие Дорожной карты занятости на 2021 год. В новом году программа должна учитывать все нюансы, выявленные в ходе первого этапа ее реализации.

Сегодня на совещании с акимами областей и городов республиканского значения в резиденции Акорда Глава государства поручил на должном уровне осуществлять работы по Дорожной карте занятости.