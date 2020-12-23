В Азербайджане в этом году число легализованных трудовых договоров увеличилось на 12% - министр

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане за период пандемии был проведен мониторинг с целью предотвращения увольнения работников в частном секторе и обеспечения выплаты им зарплат.

Об этом, как передает в среду Trend, в ходе сегодняшнего заседания комитета по экономической политике, промышленности и предпринимательству Милли Меджлиса (парламент) сказал министр труда и социальной защиты населения Сахиль Бабаев.

По его словам, часть программы реформ главы государства заключалась в расширении услуг по обеспечению занятости, обеспечении прозрачности и предотвращении коррупции, и в настоящее время в данном направлении проводится работа.

Бабаев подчеркнул, что в этом году число легализованных трудовых договоров увеличилось на 12 процентов.

Он также отметил, что хотя во время пандемии 80 процентов работников госсектора не выходило на работу, они получали зарплату.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Турал Гараджаев)