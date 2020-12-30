Для коммунальных служб Баку закуплена очередная партия спецтехники (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Успешно продолжается выполнение задач, поставленных Президентом Ильхамом Алиевым перед Исполнительной властью (ИВ) города Баку в направлении дальнейшего совершенствования работы городского хозяйства и коммунальных служб, вывода работы, проводимой в этом направлении, на новый уровень.

Как сообщили в среду Trend в пресс-службе ИВ, несмотря на то, что страна находилась в состоянии войны, а также ввиду того, что меры по борьбе с пандемией коронавируса были расширены, в целом в ноябре в Баку было доставлено 16 единиц спецтехники. Сегодня в столицу доставлено еще 10 единиц спецтехники.

Внедрение новой техники способствует обновлению существующего автопарка коммунальных служб и дальнейшему увеличению уровня коммунальных услуг, предоставляемых населению.

Во время презентации спецтехники было отмечено, что ИВ способствует реализации и в других районах столицы проекта по сбору, транспортировке и сортировке твердых отходов при участии британской компании Mott MacDonald.

(Текст: Турал Гараджаев Редактор: Наталья Кочнева)