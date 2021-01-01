Рыболовный флот Грузии пополнился десятью новыми судами

Грузинский рыболовный флот увеличился на 10 судов, первое из которых войдет в акваторию страны в январе-феврале 2021 года. Об этом, как передает Trend со ссылкой на Грузия Online, сообщает Минэкономики Грузии.

В ведомстве отмечают, что развитие рыболовного флота продолжается по инициативе премьер-министра Грузии Георгия Гахария и при поддержке программы «Производи в Грузии».

Программа одновременно предусматривает до 5 миллионов лари по кредитно-гарантийному механизму (90-процентное обеспечение) и возможность 3-процентного софинансирования ставки рефинансирования банковского кредита. К тому же, в случае приобретения судна в рассрочку осуществляется ставка рефинансирования плюс механизм 5-процентного софинансирования.

Объем кредитов по закупке судов составляет более 37,6 миллиона лари, а общий объем инвестиций превышает 38 миллионов лари. В рамках проектов будет трудоустроен 161 человек.

С новыми судами рыболовы смогут полностью выработать свой годовой план, чего до последнего времени не происходило. Также следует отметить, что в настоящее время грузинские рыболовы арендуют для ловли иностранные суда, так как собственные корабли находятся в крайне тяжелом техническом состоянии.

Немаловажно, что в течение первых трех лет софинансирование процентной ставки по кредиту возьмет на себя агентство «Производи в Грузии», а государство выступит гарантов выплаты кредита. Сумма гарантии составит 90% от выданного кредита.