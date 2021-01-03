Больше всего грузоперевозок посредством системы "единое окно" пришлось на авиаперевозки

БАКУ /Trend/ - Через центр поддержки экспорта "единое окно" в декабре 2020 года объем экспорта азербайджанских грузов изменился разнонаправленно, сообщает Trend со ссылкой на "Обзор экспорта" Центра анализа экономических реформ и коммуникаций.

По данным центра, 57,4 процентов грузоперевозок посредством системы "единое окно" пришлись на авиаперевозки, что на 9,4 процентов меньше по сравнению с предыдущим месяцем.

Объем грузоперевозок автомобильным транспортом посредством системы "единое окно" составил 31,5 процента, что на 2,7 процента больше по сравнению с ноябрем 2020 года.

Согласно данным отчета, 10,1 процентов грузоперевозок посредством системы "единое окно" пришлись на железнодорожные перевозки, что на 6,7 процентов больше по сравнению с минувшим месяцем.

Отметим, что объем остальных перевозок составил 0,8 процентов от общего объема грузоперевозок, что на 0,2 процентов меньше, чем в ноябре 2020 года.

Напомним, что в 2019 году общий объем экспорта продукции Азербайджана посредством системы "единое окно" составил 140,4 миллионов долларов, что на 6,4 процентов меньше показателя 2018 года, составившего 150 миллионов долларов.

(Автор: Садраддин Агджаев Редактор: Наталья Кочнева)

Twitter: agdzhaev