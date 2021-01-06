Азербайджанская продукция на международной ярмарке в Дубае (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Делегация Агентства развития малого и среднего бизнеса Азербайджана в рамках визита в ОАЭ посетила павильон Азербайджана на международной ярмарке Global Village, которая ежегодно проводится в Дубае.

Как сообщает Trend в среду со ссылкой на Агентство, на ярмарке под брендом «Made in Azerbaijan» демонстрируется продукция ряда азербайджанских компаний - фрукты и овощи, фруктовые соки, компоты, мед, чай, джемы, сладости, консервы, ковры, национальные сувениры.

В ходе ознакомления с выставкой председатель правления Агентства развития малого и среднего бизнеса Орхан Мамедов встретился с руководством ярмарки Global Village. На встрече был подчеркнут большой интерес посетителей к павильону Азербайджана и потенциал расширения павильона в ближайшие годы.

Следует отметить, что Global Village, основанная в 1996 году, является одной из крупнейших международных ярмарок в мире. Азербайджанские компании представляются при поддержке Агентства на ежегодной ярмарке с 2019 года.

(Автор: Фидан Бабаева. Редактор: Натаван Эфендиева)

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