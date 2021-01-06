В Физули пшеницей засеяно более 28 тыс. гектаров

Экономика 6 января 2021 15:02 (UTC+04:00)
В Физули пшеницей засеяно более 28 тыс. гектаров

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане близится к завершению массовый посев озимых культур под урожай 2021 года. По состоянию на 24 декабря прошлого года зерновыми и озимыми культурами для зеленого корма была засеяна площадь в 976 730,7 гектаров.

Как передает в среду Trend, озимые посевы зерновых составили 98,5 процентов или 962 402,7 гектаров посевных площадей, из которых 594 896,6 гектаров приходятся на пшеницу, 367 230,1 гектаров - на ячмень и 276,0 гектаров - на рожь.

Наибольшая площадь засеяна пшеницей в Шеки (36 180,3 га), Джалилабадском (56500,0 га), Шамахинском (30371,8 га), Физулинском (28559,0 га), Исмаиллинском (22719,0 га), Агджабединском (21612,1 га) и Гобустанском (18927,0 га) районах. Ячмень в большем количестве посажен в городе Шеки (29922,7 га) и Нефтчалинском (34470,0 га), Кюрдамирском (26760,4 га), Билясуварском (19334,0 га), Агсуинском (17326,0 га), Агдашском (13386,0 га) и Геранбойском (13365,0 га) районах.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года посевные площади озимых культур уменьшились на 4,8 процента, в том числе пшеницы на 7,2 процентов, ячменя на 0,6 процентов и ржи на 21,1 процента.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Турал Гараджаев Редактор: Наталья Кочнева)

Тэги:
Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.
История любви героя Карабахской войны Ибрагима Гусейнли – сын родился после гибели отца (ВИДЕО, ФОТО)
История любви героя Карабахской войны Ибрагима Гусейнли – сын родился после гибели отца (ВИДЕО, ФОТО)
О традициях гостеприимства в Азербайджане рассказали в России
О традициях гостеприимства в Азербайджане рассказали в России
Нефтяник с душой романтика Шахгюндюз Джаббаров – герой Карабахской войны. Он шел в бой, играя в душе на сазе (ВИДЕО, ФОТО)
Нефтяник с душой романтика Шахгюндюз Джаббаров – герой Карабахской войны. Он шел в бой, играя в душе на сазе (ВИДЕО, ФОТО)
Loading Bars
Лента новостей
Экспортные операции между Азербайджаном и Беларусью многократно увеличились Бизнес 16:13
Туркменистан изучает возможность выдвижения своей кандидатуры в ряд структур ЮНЕСКО Бизнес 16:09
Под председательством Президента Ильхама Алиева состоялось совещание в видеоформате, посвященное итогам 2020 года Политика 16:07
Начата выплата компенсаций жителям Гянджи, пострадавшим от армянской агрессии (ФОТО) Общество 16:02
СКАР объявил о конкурсе "Карабах – это Азербайджан!". Победителей ждет денежная награда Культура 15:57
В Азербайджане увеличился кредитный портфель сектора торговли и услуг Финансы 15:53
Павший шехидом на земле, где сражался его отец (ФОТО) Общество 15:50
В 2020 г. Бакметрополитен работал всего 164 дня Транспорт 15:44
Продлен срок ареста бывших должностных лиц Гянджи Происшествия 15:38
Лондонский суд отказался освободить Ассанжа под залог на время рассмотрения апелляции Европа 15:37
Видеокадры из села Тири Зангиланского района (ФОТО/ВИДЕО) Политика 15:33
Турецкий грузовой состав транзитом через Азербайджан в рекордные сроки прибыл в Казахстан Транспорт 15:31
ЕС должен разработать упрощенный механизм доступа к вакцинам для стран Восточного партнерства - обращение Общество 15:30
Фархад Бадалбейли рассказал о Днях поэзии Вагифа в Шуше. Как проходил фестиваль "Хары бюльбюль" (ФОТО) Интервью 15:28
Международный центр Низами Гянджеви воплотил идеи великого поэта в национальные программы и проекты Общество 15:23
Строительство международного аэропорта в Физули крайне важно для развития освобожденных территорий - депутат Политика 15:19
На казахстанском месторождении Тенгиз число заражений коронавирусом превысило 800 Энергетика 15:17
В Азербайджане стартует проект по развитию технологических стартапов Финансы 15:11
Своей успешной деятельностью Международный центр Низами Гянджеви во многом обязан видению Президента Ильхама Алиева - Президент Албании Общество 15:10
Фирангиз Ализаде: Период Великого Возрождения в Карабахе продемонстрирует миру благородство и возвышенность помыслов азербайджанского народа Культура 15:07
В Физули пшеницей засеяно более 28 тыс. гектаров Экономика 15:02
"Многоэтажный огород" в форме пчелиного улья - удивительный проект Ильгара Алиева удостоен международной премии (ВИДЕО, ФОТО) Интересное 14:59
Турецкой компании TPAO поручено провести коммуникационные и другие работы по газопроводу Игдыр-Нахчыван Энергетика 14:58
ОАО «Азерэнержи» направит свыше 390 тысяч манатов на закупку химикатов Энергетика 14:57
Сотрудничество с ЮНЕСКО является одним из приоритетных направлений внешней политики Туркменистана Бизнес 14:51
Ни один человек, проявивший героизм в Отечественной войне Азербайджана, не будет обделен вниманием - депутат Политика 14:43
Идут обсуждения по упрощению поездок в Азербайджан – агентство по туризму Туризм 14:34
В Иране началась вторая стадия испытаний собственной вакцины от COVID-19 Общество 14:32
В 2021 году планируется увеличение добычи нефти с месторождения "Балаханы" Энергетика 14:31
Цены на дорогие квартиры на рынке вторичного жилья упали в Баку Общество 14:28
Число инфицированных коронавирусом в Грузии увеличилось за сутки на 1800 Грузия 14:22
Карантинный режим в Азербайджане придал импульс тенденциям дезинфляции Финансы 14:22
По итогам 2020 года в Азербайджане увеличился объём иностранных инвестиций Финансы 14:20
ООО "Azermarka" выпустило марки, посвященные азербайджанским врачам и военным (ФОТО) Экономика 14:17
В Азербайджане создается Центр анализа и координации четвертой промышленной революции - Указ Политика 14:17
Обнародован объем выплат SOFAZ по структуре "Шафаг-Асиман" в 2021 году Энергетика 14:10
В Азербайджане издан учебник для желающих выучить армянский язык (ФОТО) Общество 14:05
В Азербайджане усиливается контроль над необоснованным завышением цен Экономика 14:04
Российская «Татнефть» и туркменская «Туркменнефть» заключили дополнительное соглашение Энергетика 14:01
Доллар лидирует по уровню спроса среди инвалют в Азербайджане Финансы 13:50
Завод по производству синтетического жидкого топлива в Узбекистане закупит контрольно-измерительные приборы Тендеры 13:49
Завтра в Баку ожидается до 9 градусов тепла Общество 13:42
Казахстан принял новые обязательства в рамках ОПЕК+ на февраль и март Энергетика 13:40
Снизился объем отгрузки нефти с терминала Джейхан Энергетика 13:39
Минобразования Азербайджана приостановило прием граждан до 31 января Общество 13:39
Жители Азербайджана - одни из продемонстрировавших самый высокий индекс экономической надежды на 2021 год Общество 13:33
Michelin сократит более 2 тыс. сотрудников во Франции Европа 13:31
Состоялись первые в 2021 году торги по размещению краткосрочных нот Центробанка Азербайджана Финансы 13:24
Скучаю… - Самира Раджабли посвятила музыкальный проект памяти Наили Мирмамедли (ВИДЕО) Культура 13:24
Спрогнозирован объем добычи нефти на месторождении «Кюровдаг» Энергетика 13:19
Завод по производству синтетического жидкого топлива в Узбекистане закупит приборы Тендеры 13:14
Туркменистан и Китай обсудили возобновление регулярных межмидовских контактов Бизнес 13:11
Eni Turkmenistan объявила тендер на поставку коммутаторов Тендеры 13:06
Узбекско-корейское СП объявило тендер на привлечение транспортных услуг Тендеры 13:06
Два села Агдамского района полностью разминированы Нагорно-карабахский конфликт 12:50
Глава Бакинской и Азербайджанской епархии: Нашей священной миссией является сохранить мир Политика 12:41
В Агдаме засеяно зерном уже более 700 гектаров (Эксклюзив) Общество 12:33
Музыкальное сокровище Карабаха – проект Международного центра мугама Культура 12:27
В Азербайджане утверждены цены еще на 300 лекарств Общество 12:17
Белорусские авиалинии продлили срок приостановки рейсов в Туркменистан Транспорт 12:12
В Китае объяснили, почему экспертам ВОЗ не выдали визы для въезда в страну Другие страны 12:07
Zenith Energy полностью погасила одну линию кредита местной финансовой организации в Азербайджане Энергетика 12:06
В России за сутки выявили 24 217 случаев заражения коронавирусом Россия 12:04
Азербайджанские парламентарии будут наблюдать за парламентскими выборами в Казахстане Политика 11:58
Назначен новый глава Аппарата Счетной палаты Азербайджана Общество 11:47
В Румынии произошло землетрясение магнитудой 4,0 Европа 11:34
Азербайджанская продукция на международной ярмарке в Дубае (ФОТО) Экономика 11:32
Члены Албано-удинской христианской общины посетят монастырь Худавенг Политика 11:28
Видеокадры из села Махмудлу Губадлинского района (ФОТО/ВИДЕО) Общество 11:17
Дочерняя компания ЗАО «Азербайджанские железные дороги» увеличила перевалку грузов на терминале Астара (ФОТО) Экономика 11:13
Главный инфекционист Азербайджана о ситуации с "британским" штаммом коронавируса Общество 11:01
В Грузии произошло землетрясение Грузия 10:57
Скачивайте IBA Mobile и возвращайте проценты по НДС! Экономика 10:51
Создание «Фонда возрождения Карабаха» ускорит привлечение инвестиций – аналитик Экономика 10:51
Предприниматели Азербайджана используют новые инструменты цифрового маркетинга Бизнес 10:39
Азербайджанская нефть подорожала Финансы 10:32
Драгметаллы в Азербайджане подорожали Финансы 10:29
Туркменистан и Южная Корея обсудили возможности расширения сотрудничества в ряде сфер Бизнес 10:16
Массовую вспышку птичьего гриппа зафиксировали в нескольких штатах Индии Другие страны 10:10
Всемирный банк прогнозирует рост экономики Азербайджана в 2021-22 гг. Финансы 10:10
В Японии из-за метели отменили почти 200 авиарейсов Другие страны 10:05
O’ztashqineftgaz приватизируют посредством переговорного аукциона Узбекистан 10:03
ВВП Узбекистана в 2020 г. вырос на 0,6% - Всемирный банк Узбекистан 10:01
В Азербайджане пройдет международный конкурс "Живая классика" Культура 09:48
Манат подешевел к евро и стабилен к рублю Финансы 09:32
Новый штамм коронавируса распространяется быстрее - Минздрав Грузии Грузия 08:54
742 новых случая коронавируса зарегистрировано в Казахстане за сутки Казахстан 08:50
Цена биткоин превысила $35 тысяч, установив новый рекорд Финансы 08:48
Пандемия ускорила цифровую трансформацию экономики Азербайджана Экономика 08:44
На Аляске суд отказал в запрете на аренду участков заповедника для добычи нефти и газа Энергетика 08:25
Пентагон распространил почти 20 млн вакцин от коронавируса в США за последний 21 день США 07:58
46 иранских вузов вошли в рейтинг ISC Общество 07:58
Грузия будет почетным гостем «Международного этнологического фестиваля» в Белграде Грузия 07:53
Минфин Кыргызстана намерен создать общегосударственный депозитный счет Финансы 07:50
В США рассматривают вопрос включения "Антифа" в список террористических организаций США 07:32
Qколо 50 оппозиционеров в Гонконге задержали за "подрывную деятельность" Другие страны 07:13
США должны приступить к производству МБР наземного базирования нового поколения США 06:55
Олимпиада в Токио станет гордостью народа Японии - Глава МОК Спорт 06:37
В США число случаев заражения коронавирусом превысило 21 млн США 06:19
Власти Израиля вводят двухнедельный карантин Израиль 06:01
Все новости