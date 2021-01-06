В Физули пшеницей засеяно более 28 тыс. гектаров

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане близится к завершению массовый посев озимых культур под урожай 2021 года. По состоянию на 24 декабря прошлого года зерновыми и озимыми культурами для зеленого корма была засеяна площадь в 976 730,7 гектаров.

Как передает в среду Trend, озимые посевы зерновых составили 98,5 процентов или 962 402,7 гектаров посевных площадей, из которых 594 896,6 гектаров приходятся на пшеницу, 367 230,1 гектаров - на ячмень и 276,0 гектаров - на рожь.

Наибольшая площадь засеяна пшеницей в Шеки (36 180,3 га), Джалилабадском (56500,0 га), Шамахинском (30371,8 га), Физулинском (28559,0 га), Исмаиллинском (22719,0 га), Агджабединском (21612,1 га) и Гобустанском (18927,0 га) районах. Ячмень в большем количестве посажен в городе Шеки (29922,7 га) и Нефтчалинском (34470,0 га), Кюрдамирском (26760,4 га), Билясуварском (19334,0 га), Агсуинском (17326,0 га), Агдашском (13386,0 га) и Геранбойском (13365,0 га) районах.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года посевные площади озимых культур уменьшились на 4,8 процента, в том числе пшеницы на 7,2 процентов, ячменя на 0,6 процентов и ржи на 21,1 процента.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Турал Гараджаев Редактор: Наталья Кочнева)