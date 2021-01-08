Показатели безопасности и качества томатов должны соответствовать международным стандартам - АПБ Азербайджана (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Под руководством заместителя председателя Агентства пищевой безопасности Азербайджана (АПБ) Баларагима Гулиева состоялась встреча с предпринимателями, занимающимися экспортом томатов в Россию.

Как сообщили в пятницу Trend в Агентстве, в ходе встречи в формате видеоконференции с участием около 50 субъектов предпринимательства они были подробно проинформированы об экспортных требованиях к томатам и мерах фитосанитарного контроля. Было отмечено, что соответствие показателей безопасности и качества томатной продукции международным стандартам всегда должно быть в центре внимания предпринимателей. Наряду с этим была отмечена важность применения новых методов борьбы с вредителями в растениеводстве, до сведения предпринимателей были доведены меры, которые необходимо принять в данном направлении.

(Текст: Турал Гараджаев Редактор: Наталья Кочнева)