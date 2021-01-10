Дочерняя компания ЗАО «Азербайджанские железные дороги» увеличила перевалку грузов на терминале Астара (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Дочерняя компания ЗАО "Азербайджанские железные дороги" (АЖД) - ООО ADY Express, являющаяся оператором грузового терминала Астара, увеличила объем перевалки грузов на терминале, сообщили Trend в ООО.

Согласно информации, в 2020 году через терминал Астара были перевалены 422,1 тысячи тонн грузов, или 8,918 тысячи вагонов, что означает увеличение объемов грузопотока на 16 процентов по сравнению с 2019 годом. В 2019 году этот показатель составил 363,842 тысячи тонн.

Отметим, что в среднем ежесуточный объем перевалки грузов за 2020 год составил 1,384 тысячи тонн, или 29 вагонов.

"Что касается видов грузов, перевезенных за 2020 год, 37 процентов составили материалы из древесины, 20 процентов строительные материалы (цемент, клинкер, кафель), 13 процентов - фрукты и овощи, 11 процентов - контейнеры, 8 процентов - зерновые (ячмень, зерно, пшеница и чечевица), 11 процентов пришлись на другие типы грузов", - отметили в ООО.

По данным источника, большая часть грузов, проходящих через грузовой терминал Астара в рамках Международного транспортного коридора Север-Юг, принадлежит России и Ирану. 75 процентов пришлись на долю транзитных грузов, перевезенных по территории Азербайджана.

(Автор: Садраддин Агджаев)

Twitter: agdzhaev