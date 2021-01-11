В Азербайджане составлена региональная карта по южному туристическому направлению (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Государственное агентство по туризму и Бюро по туризму Азербайджана составили в рамках южного туристического направления Лянкяран-Астаринскую региональную карту.

Как сообщили в понедельник Trend в Госагентстве, карта была составлена ​​и опубликована для продвижения туристических возможностей и обеспечения доступности туристических объектов для посетителей.

Отметим, что ранее были составлены региональные карты по северному и северо-западному туристическим направлениям.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Надир Насиров)