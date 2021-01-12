Азербайджан готовится экспортировать томаты в страны Персидского залива и Европы (ФОТО)

Экономика 12 января 2021 18:05 (UTC+04:00)
Азербайджан готовится экспортировать томаты в страны Персидского залива и Европы (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Фонд поощрения экспорта и инвестиций при министерстве экономики Азербайджана (AZPROMO) организовал встречу в онлайн формате с участием предпринимателей, действующих в области производства и экспорта томатов, сообщили во вторник Trend в министерстве.

В ходе встречи, где приняли участие руководящие лица Фонда и Агентства по развитию малого и среднего бизнеса, торговые представители Азербайджана в ОАЭ и странах Центральной Европы, были обсуждены вопросы диверсификации экспорта, повышения экспортного потенциала, нахождения новых приоритетных рынков для реализации продукции.

В мероприятии приняли участие представители свыше 20 компаний и около 40 предпринимателей. И.о. главы фонда Юсиф Абдуллаев рассказал о работе, проделываемой министерством экономики в направлении устранения трудностей для экспортеров в данной области, а также о механизмах поддержки. Он пригласил предпринимателей к тесному сотрудничеству с государственными структурами для развития данного сектора. Было отмечено, что начата работа в направлении осуществления поставок продукции из Азербайджана в страны Персидского залива и Европы наряду с традиционными рынками.

(Автор: Джейхун Алекперов. Текст: Турал Гараджаев Редактор: Наталья Кочнева)

Азербайджан готовится экспортировать томаты в страны Персидского залива и Европы (ФОТО) - Gallery Image
Азербайджан готовится экспортировать томаты в страны Персидского залива и Европы (ФОТО) - Gallery Image
Азербайджан готовится экспортировать томаты в страны Персидского залива и Европы (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Азербайджан готовится экспортировать томаты в страны Персидского залива и Европы (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Тэги:
Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.
Идут обсуждения по упрощению поездок в Азербайджан – агентство по туризму
Идут обсуждения по упрощению поездок в Азербайджан – агентство по туризму
Разрабатывается стратегия развития туризма на освобожденных территориях Азербайджана
Разрабатывается стратегия развития туризма на освобожденных территориях Азербайджана
Эмират Абу-Даби с 24 декабря вводит послабления для прибывающих туристов
Эмират Абу-Даби с 24 декабря вводит послабления для прибывающих туристов
Loading Bars
Лента новостей
Президент Ильхам Алиев поздравил новоизбранного Президента Кыргызстана Политика 19:01
Ахмед Исмаилов назначен исполнительным директором Агентства развития медиа Политика 18:56
Создано юридическое лицо публичного права "Агентство развития медиа Азербайджана" - Указ Политика 18:54
Президент Ильхам Алиев поздравил Нурсултана Назарбаева Политика 18:50
Час научных приключений в Азербайджане Культура 18:49
Известный азербайджанский радиоведущий вернулся в отчий дом в Шуше спустя 29 лет (ФОТО/ВИДЕО) Социум 18:38
Программа "Время урока" в Азербайджане представлена в соответствии с расписанием Общество 18:24
В Азербайджане продолжается деятельность комиссии по приему и рассмотрению обращений лиц, уволенных с военной службы по мобилизации (ФОТО/ВИДЕО) Политика 18:10
Азербайджан готовится экспортировать томаты в страны Персидского залива и Европы (ФОТО) Экономика 18:05
«Демирёллары» Туркменистана объявляет тендер на закупку запчастей Тендеры 18:05
Ценные бумаги Минфина Азербайджана пользовались заметным спросом на биржевом аукционе Финансы 18:02
На освобожденных территориях Азербайджана есть широкие возможности для инвестиций Ирана - НКОПА Бизнес 18:02
Forbes составил рейтинг предпринимателей, разбогатевших на росте криптовалют США 17:58
В Азербайджане раскрыты детали перевода студентов Общество 17:55
Швейцария существенно увеличила импорт азербайджанской продукции Бизнес 17:52
Проекты OeEB способствуют финансированию возобновляемых источников энергии в Грузии Энергетика 17:45
Азербайджан примет участие на глобальном мероприятии Global Game Jam 2021 ИКТ 17:45
В Азербайджане выявлено 579 новых случаев заражения коронавирусом, вылечились 1276 человек Общество 17:43
Сдача в эксплуатацию земельных участков в Азербайджане будет проходить в порядке аукциона Экономика 17:38
Конфликт исчерпан, армяне должны жить не грезами, а реалиями - депутат Политика 17:35
Умер миллиардер Шелдон Адельсон США 17:23
Депозитные аукционы Центробанка Азербайджана будут проводиться в случаях требования ликвидности Финансы 17:16
В Азербайджане начинается новый созидательный этап - спикер Политика 17:14
Увиденное нами на освобожденных территориях Азербайджана - настоящая трагедия - гендиректор ИСЕСКО Политика 17:09
Азербайджан и Пакистан обсудят возможности расширения сотрудничества в сфере нефтегаза Экономика 17:03
Открытие региональных коммуникаций Азербайджаном формирует новую экономическую архитектуру - ЦАЭРКА Бизнес 17:00
В Азербайджане квартиры получили еще 30 семей шехидов и участников Отечественной войны (ФОТО) Общество 16:58
В Болгарии состоялась премьера оперетты, действия которой происходят в Шуше (ВИДЕО) Культура 16:54
В декабре Турция продолжала оставаться активным участником биржи Туркменистана Бизнес 16:42
История о 17 мехелле города Шуша, где были свои мечети, учебные заведения, бани и родники (ФОТО) Интересное 16:41
Эрдоган считает, что вступление Турции в ЕС ликвидировало бы пробел после Brexit Турция 16:34
Бакинский метрополитен обновляет вентиляционные системы Транспорт 16:20
Награждены руководители религиозно-этнических общин Азербайджана (ФОТО) Социум 16:16
Новый сервис онлайн-очередей от Yelo Bank Экономика 16:10
В Азербайджане 1 февраля начнется перевод студентов Общество 16:08
После подписания трехстороннего заявления экспорт Азербайджана может вырасти на 1,2 млрд манатов - ЦАЭРКА Экономика 16:04
Позиции руководства России и Азербайджана совпадают - политолог Политика 16:01
В ЕК заявили, что производитель "Спутника V" не запрашивал сертификацию вакцины в ЕС Европа 15:53
Клиенты A-Qroup, перенесшие СOVID-19, получили поддержку Общество 15:50
Грузия раскрывает объем импорта газа из Азербайджана и России на 2021 год Энергетика 15:45
Азербайджанская страховая компания включена в реестр членов БОС Финансы 15:42
Узбекский «Капиталбанк» закупит дизельные генераторы Тендеры 15:40
Видеокадры из села Шаплар Кельбаджарского района (ФОТО/ВИДЕО) Политика 15:40
Единственный шанс для Армении - быть или не быть... Политика 15:37
Готовятся бакинские копии рукописей Низами Гянджеви Общество 15:31
На станции "8 Ноября" установлено 17 эскалаторов и 3 лифта Общество 15:27
Обнародован объем экспорта химической продукции в Туркменистан из ЕАЭС Бизнес 15:26
90% строительных работ в Баку выполнили негосударственные предприятия Бизнес 15:26
Gulf Drilling Azerbaijan о планах по бурению на 2021 год Энергетика 15:21
Россельхознадзор раскрыл объемы поставляемой в Грузию сельскохозяйственной продукции Бизнес 15:21
В Казахстане снизился индекс деловой активности Бизнес 15:18
ГТК Азербайджана устранил сбой в работе приложения Smart Customs Бизнес 15:18
Обновлена система госструктур Азербайджана государственного веб-сегмента GOV.az ИКТ 15:16
Gulf Drilling Azerbaijan подвела итоги бурения за 2020 год Энергетика 15:16
Президент Азербайджана Ильхам Алиев строит новое будущее региона - депутат Политика 15:13
В Тегеране открылась 20-я Международная выставка водной и электроэнергетической промышленности Экономика 15:12
Туркменистан принимает меры по созданию предприятий для переработки сельхозсырья Бизнес 15:07
В Германии раскрыли крупнейшую в мире торговую площадку даркнета Европа 15:06
Российская инвесткомпания прогнозирует Азербайджану рост экономики в 2021 году Финансы 15:02
В Грузии продолжают строить трассу Восток-Запад Грузия 15:01
В Азербайджане будет усовершенствована система мониторинга по правам детей Общество 15:01
Значительную долю в промпроизводстве Баку занимает добывающий сектор Бизнес 14:59
Латвия видит потенциал в развитии сотрудничества с Узбекистаном в различных сферах Транспорт 14:53
Узбекско-корейское СП закупит запчасти для взвешивающих устройств Тендеры 14:51
Время требует проведения реформ в медиа - Эльчин Мирзабейли Политика 14:51
По итогам 2020 года на рынке ценных бумаг Азербайджана зафиксирован значительный рост РЕПО-операций Финансы 14:29
Делегация ИСЕСКО побывала в освобожденном от оккупации Физулинском районе Политика 14:27
Обновленная политика конфиденциальности мессенджера WhatsApp никак не отразится на азербайджанской аудитории ИКТ 14:26
В Азербайджане откроется Торговый дом Ирана Экономика 14:25
В Карабахе намного больше исторических памятников, чем известно на сегодня - профессор Общество 14:22
Увеличен экспорт нефтепродуктов в Туркменистан из ЕАЭС Бизнес 14:19
Дух аристократии в Баку! Путешествие в удивительный мир Максуда Ибрагимбекова – книги, коллекция оружия и картин…(ФОТО) Культура 14:16
Бакинская текстильная фабрика начнет экспорт медицинских масок Бизнес 14:14
Турецкий регулятор приступил к расследованию в отношении WhatsApp Турция 14:05
Подписан меморандум о сотрудничестве между ЗАО “AzerGold” и Азербайджанским Техническим Университетом (ФОТО) Экономика 14:02
Южная Корея ускорит Соглашение о свободной торговле с Узбекистаном Узбекистан 14:01
Завтра в Баку будет ветрено Общество 14:01
Рост спроса на инвалюту в Азербайджане носит временный характер – Центробанк Финансы 13:51
Турция - важный игрок в Кавказском регионе - Мевлют Чавушоглу Политика 13:48
Консорциум «Хазар» объявляет тендер на закупку труб и переводников Тендеры 13:43
Европейский регулятор получил заявку на регистрацию вакцины AstraZeneca Европа 13:39
В Азербайджане увеличилась доля долгосрочных кредитов в строительном секторе Финансы 13:39
Фармкомпании Пакистана планируют создание производственных предприятия в Азербайджане Бизнес 13:36
Виртуальный мир художников Азербайджана Культура 13:31
Производство труб для нового турецко-азербайджанского газопровода начнется через несколько месяцев Энергетика 13:23
Центр четвертой промышленной революции создаст новые возможности для сотрудничества Азербайджана с Microsoft ИКТ 13:21
Сербия досрочно погасила задолженность перед Азербайджаном в рамках дорожного строительства Финансы 13:11
Продолжаются меры по снабжению личного состава ВС Азербайджана и организации службы на освобожденных территориях (ВИДЕО) Общество 13:09
"Формула-1" обновила календарь гонок на 2021 год Экономика 12:57
Окончание Второй Карабахской войны открыло новые возможности для развития инфраструктуры Южного Кавказа Политика 12:48
Пашинян нанес ущерб Армении на сумму не менее 38,4 млрд. долларов Армения 12:45
«Узбекнефтегаз»: Произведена реализация 3447 тонн производственных отходов на вторичное использование с целью переработки отходов Узбекистан 12:38
АБР добился значительного прогресса в реализации проекта развития электросети в Туркменистане Энергетика 12:33
В WhatsApp заявили, что Facebook не будет видеть сообщения и личные данные пользователей США 12:27
Освобождение оккупированных территорий Азербайджана вселяет надежду на возобновление торговых отношений в регионе - аналитик Политика 12:25
В Азербайджане освобожден от таможенной пошлины ввоз комплектующих для велосипедов Экономика 12:13
Началась выплата пенсий за январь по Баку, Сумгайыту и Абшеронскому району Общество 12:08
В России за сутки выявили 22 934 случая заражения коронавирусом Россия 12:07
Бакинская высшая школа нефти перечислила средства в Фонд “YAŞAT” Общество 12:05
Начался визит делегации ИСЕСКО на освобожденные территории Азербайджана Политика 12:02
Все новости