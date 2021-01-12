Азербайджан готовится экспортировать томаты в страны Персидского залива и Европы (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Фонд поощрения экспорта и инвестиций при министерстве экономики Азербайджана (AZPROMO) организовал встречу в онлайн формате с участием предпринимателей, действующих в области производства и экспорта томатов, сообщили во вторник Trend в министерстве.

В ходе встречи, где приняли участие руководящие лица Фонда и Агентства по развитию малого и среднего бизнеса, торговые представители Азербайджана в ОАЭ и странах Центральной Европы, были обсуждены вопросы диверсификации экспорта, повышения экспортного потенциала, нахождения новых приоритетных рынков для реализации продукции.

В мероприятии приняли участие представители свыше 20 компаний и около 40 предпринимателей. И.о. главы фонда Юсиф Абдуллаев рассказал о работе, проделываемой министерством экономики в направлении устранения трудностей для экспортеров в данной области, а также о механизмах поддержки. Он пригласил предпринимателей к тесному сотрудничеству с государственными структурами для развития данного сектора. Было отмечено, что начата работа в направлении осуществления поставок продукции из Азербайджана в страны Персидского залива и Европы наряду с традиционными рынками.

(Автор: Джейхун Алекперов. Текст: Турал Гараджаев Редактор: Наталья Кочнева)