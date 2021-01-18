Между Азербайджаном и Ираном подписан Меморандум о сотрудничестве в сфере железных дорог

БАКУ /Trend/ - В столице Ирана Тегеране между Азербайджаном и Исла́мской Респу́бликой Иран подписан Меморандум о развитии сотрудничества в области железных дорог, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на IRIB.

С азербайджанской стороны документ подписал глава ЗАО "Азербайджанские железные дороги" Джавид Гурбанов, а с иранской - заместитель министра дорог и градостроительства Ирана, исполнительный директор железнодорожной компании Ирана Саид Расули.

Согласно подписанному Меморандуму, ежегодный транзит двух стран увеличится на два миллиона тонн.

В рамках документа стороны договорились развивать сотрудничество в железнодорожной сфере.

Отметим, что, несмотря на пандемию коронавируса, в прошлом году объем транзитных перевозок между двумя странами превысил 480 тысяч тонн.

(Автор: Эльнур Багишев. Текст: Турал Гараджаев Редактор: Наталья Кочнева)