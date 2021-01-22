Программа утилизации старых автомобилей в Азербайджане даст толчок развитию транспортного сектора страны

Экономика 22 января 2021 14:28 (UTC+04:00)
Программа утилизации старых автомобилей в Азербайджане даст толчок развитию транспортного сектора страны

БАКУ/Trend/ - В рамках действующей в Азербайджане "Государственной программы по обеспечению безопасности дорожного движения в Азербайджане" будет разработана и реализована программа по утилизации старых автомобилей, сказал Trend автоэксперт Эльмеддин Мурадлы.

По его словам, в рамках этой программы путем тендера выбрана одна организация, которая будет реализовывать положения данного проекта.

"Эта организация, в рамках госпрограммы, должна предоставить государству свои предложения, методы и способы реализации утилизации автомобилей", - добавил Мурадлы.

По его словам, в целом под программу утилизации автомобилей подпадают автомобили не по году выпуска, а по его техническому состоянию. Есть такие автомобили, которые в силу своего возраста могут быть в более лучшем состоянии, чем легковые машины более свежего года выпуска.

"Я считаю, что к процессу утилизации госорганы должны подойти в индивидуальном порядке. Владелец автомобиля должен сам решать, утилизировать ему свой автомобиль или нет. Со стороны государства должны быть созданы специальные сервисы по оценке таких автомобилей, где будет принимать участие не только дорожная полиция, но и другие структуры, которые на месте могут предложить в индивидуальном порядке условия утилизации автомобиля", - сказал Мурадлы.

По мнению эксперта, самым оптимальным вариантом является создание пунктов технического осмотра автомобилей при дорожной полиции.

"Государство утилизирующим свой автомобиль автовладельцам не может предложить в качестве альтернативы автомобиль местного производства, в силу недостаточного местного автопроизводства, мы можем лишь удовлетворить некую часть такой формы утилизации. С другой стороны, справедливо было бы предложить собственнику утилизируемого автомобиля освобождение от налогов и таможенных сборов в случае импорта нового или более современного автомобиля из-за границы. Также, в качестве предложения, наше государство может предложить своему населению автомобили местного производства такие, как Naz Lifan или Хазар на благоприятных лизинговых условиях, а также современные автомобили марки ВАЗ", - добавил Эльмеддин Мурадлы.

Он считает, что тем предпринимателям, которые используют старые автомобили, имея возможность обновить свой парк, со стороны государства не должны предоставляться никакие привелегии.

"К ним можно отнести как предпринимателей в области сельского хозяйства (фермеры), которые с нарушением норм и требований осуществляют перевозку животных, так и предпринимателей, занимающихся сбором и продажей металлолома, которые перевозят его, нарушая правила транспортировки", - добавил Мурадлы.

Эта программа является стимулирующей для азербайджанского населения, чтобы оно отказалось от старых автомобилей и перешло на более безопасные и современные автомобили.

"Программа по обновлению автопарка страны началась еще 27 декабря 2018 года, когда в Азербайджане был принят соответствующий проект, в рамках которого государство стимулирует переход на автомобили с газовым и гибридным двигателями, а также электрокаров. Кроме того, в рамках этой программы в Азербайджан будут импортированы автобусы с двигателями сгорания сжатого газа", - сказал автоэксперт.

Кроме того, он отметил, что таможенные пошлины на ввоз экологически чистых автомобилей в мире примерно равен 5-7 процентам от стоимости автомобиля. В Азербайджане эта процентная ставка равна 15, что не всегда делает покупку выгодной.

"Также в нашей стране практически не предусмотрено никаких мер в отношении импорта гибридных автомобилей. Наше государство отдает предпочтение электрокарам, инфраструктуры обслуживания которых практически нет в Азербайджане, да и общество в целом не готово покупать такие автомобили", - подытожил Эльмеддин Мурадлы.

(Автор: Садраддин Агджаев. Редактор: Наталья Кочнева)

Twitter: agdzhaev

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