В 2020 году банки Азербайджана ускорили процессы цифровизации платежей и услуг (Интервью)

БАКУ/Trend/ - Период пандемии, в который мы живем, играет важную роль в определении тенденций развития цифровых платежей. На основе данных по цифровым платежам строится развитие дистанционных банковских услуг, расширение сферы электронной торговли, рост объемов бесконтактных платежей.

Об это сказал Trend руководитель экспертной группы "По платежным системам и цифровому банкингу" Ассоциации банков Азербайджана (АБА) Тамерлан Рустамов.

По его словам, льготы, применяемые Центральным банком Азербайджана (ЦБА) в период пандемии (снижение платы за обслуживание карт на 50 процентов, бесконтактные возможности продления срока действия платежных карт, доставка банковских карт по запросу клиентов, повышение суммы бесконтактной оплаты и ряд других), оказали положительное влияние на развитие цифровых платежей.

«Наряду с этим, были ускорены процессы развития цифровых платежей, банками были внедрены новые продукты и услуги в цифровой экосистеме, проведены реформы по совершенствованию услуг мобильного банкинга, расширены сферы деятельности небанковских поставщиков платежных услуг и углублено их взаимодействие с банками, усовершенствована деятельность платформ электронной коммерции»,- сказал Тамерлан Рустамов.

Кроме того, он отметил, что согласно даным ЦБА, по состоянию на 1 декабря 2020 года в стране было установлено 55 тысяч POS-терминалов в предприятиях розничной торговли, общественного питания и других услуг.

«В течение ноября посредством каждого из установленных на предприятиях розничной торговли, общественного питания и других услуг POS-терминала было совершено в среднем 83 платежные операции на сумму порядка 4,069 тысяч манатов. За аналогичный период 2019 года этот показатель составлял 1,796 тысячу манатов или 37 успешных операций, а в 2018 году - 1,616 тысячу манатов или 23 платежа посредством одного терминала.

За 11 месяцев 2020 года общий объем безналичных платежей через сеть POS-терминалов с эмитированными в стране платежными картами составил 1,9 миллиард манатов. Этот показатель увеличился в два раза по сравнению с аналогичным периодом 2018 года. Общий объем операций электронной торговли за анализируемый период составил 3,3 миллиарда манатов. Здесь же наблюдается рост в 2,5 раза.

В целом оборот безналичных платежей по операциям с платежными картами составил 22 процента.

Учитывая статистические данные, продукты и услуги, предоставляемые поставщиками платежных услуг, субъектам малого и среднего бизнеса следует высоко оценить существующий потенциал приема безналичных платежей»,- подчеркнул Рустамов.

Он отметил, что многие субъекты предпринимательства, чтобы сохранить свою деятельность в период пандемии, уже адаптировались к требованиям новой реальности.

«Эти требования основаны на сфере цифровых платежей, которые характеризуются организацией продаж через электронную коммерцию в зависимости от продуктов и услуг, предоставляемых этими субъектами, а также расширением сотрудничества с платформами электронной коммерции, формированием бесконтактной инфраструктуры POS-терминалов, курьерской службой и обеспечением возможности проведения платежей через POS-терминал по адресу»,- добавил Тамерлан Рустамов.

Кроме того, по его мнению, в ряде случаев хозяйствующие субъекты предпринимательства, которые предоставляют свои товары и услуги через интернет под видом электронной коммерции и без использования цифровых платежей, принимают оплату с последующим оформлением их в наличной форме.

«Иногда такие платежи принимаются и через привычные нам терминалы оплаты», - добавил руководитель экспертной группы АБА.

По мнению Рустамова, чтобы использовать преимущества цифровых платежей в своей сфере деятельности, субъекты бизнеса должны сначала определиться с продуктами и услугами, которые они будут предоставлять.

«На основе этого должны реализовываться возможные цифровые платежные решения путем предоставления продуктов и услуг, формированием страницы электронной коммерции или использованием для этой цели услуг платформ электронной коммерции, формирование бесконтактной инфраструктуры путем POS-терминалов, осуществлением безналичной оплаты на месте и по ряду других направлений. После определения продуктов и услуг, которые будут продаваться, а также возможных решений для цифровых платежей, должен быть сделан выбор банка. Основными факторами, на которые следует обратить внимание при этом выборе, являются: эффективность цифровых решений, предоставляемых банком, тарифы, наличие обширной сети услуг, ожидаемые требования безопасности и другие факторы»,- сказал руководитель экспертной группы АБА.

Помимо всего этого, Рустамов заявил, что ЦБА успешно продолжает играть доминирующую роль в формировании разветвленной цифровой экосистемы на основе принципа «паутины» и ускорения внедрения инновационных решений.

«Основными элементами, раскрывающими эту политику, являются: запуск системы мгновенных платежей, системы цифровой идентификации на основе технологии блокчейн, регулярное совершенствование нормативно-правовой базы по цифровым платежам, а также стимулирующие реформы»,- добавил он.

Кроме того, Тамерлан Рустамов отметил, что Ассоциация банков Азербайджана (АБА), международная карточная организация MasterCard Worldwide и Visa в сотрудничестве с местными банками проводят просветительскую и стимулирующую кампании в области цифровых платежей. Также в центре внимания АБА формирование единого и обоснованного подхода к банковской системе в сфере цифровых платежей в банках.

Кроме того, банковские системы подписывают успешные проекты по углублению цифровой трансформации.

«В первую очередь, это привлечение внимания к совершенствованию услуг мобильного банкинга и созданию более благоприятных возможностей для доступа к финансовым услугам широкой аудитории населения. Начата эмиссия виртуальных платежных карт посредством мобильного банкинга. Некоторыми банками в результате внедрения услуги токенизации в рамках сотрудничества с международной карточной организацией Visa было достигнуто проведение платежных операций с применением мобильных телефонов без наличия платежной карты.

Следующим успешным проектом, направленным на расширение охвата цифровых платежей, стала возможность безналичных расчетов платежными картами в общественном транспорте городов Сумгайыт и Шамахи, а также в поездах Баку-Сумгайыт»,- отметил он.

По словам Рустамова, с точки зрения повышения финансовой грамотности, просветительские мероприятия, проводимые на регулярной основе с участием международных финансовых институтов, имеют важное значение в развитии цифровых платежей.

«В рамках просветительских мероприятий, издание учебника и учебной программы "Цифровые платежи и электронные банковские услуги" при участии АБА, международной карточной организации Visa, системы денежных переводов "Золотая Корона" и других финансовых институтов обеспечат формирование нового поколения, обладающего теоретическими и практическими знаниями в области цифровых платежей»,- отметил он.

В заключение руководитель экспертной группы АБА сказал, что все эти реформы в области цифровой трансформации положительно скажутся на повышении конкурентоспособности платежной экосистемы Азербайджана, расширении охвата цифровых платежей, усилении финансовой инклюзивности (включенности всех слоев населения в финансовую систему), а также на формировании общества, которое превратит цифровые платежи в привычную для нас форму оплаты.

(Автор: Садраддин Агджаев. Редактор: Наталья Кочнева)

Twitter: agdzhaev