Специалисты McKinsey и VISA о киберугрозах в финсекторе

БАКУ /Trend/ - В период пандемии ввиду активизации безналичных денежных расчетов повысилась и активность кибермошенников, и многие сектора подверглись кибератакам.

Об этом, как сообщает в четверг Trend, сказал в ходе онлайн-мероприятия "FINTEX SUMMIT ONLINE" специалист по киберугрозам в компании McKinsey Джон Нобл.

«Финансовый сектор подвергся большой опасности в период пандемии. Развитие цифровой экономики сыграло мошенникам на руку. Кибергруппировками был разработан ряд различных методов и способов атак. Например, были разработаны угрозы для мобильных платформ, облачных технологий. В моей команде было обнаружено порядка 800 угроз, 20% из которых пришлись на облачные технологии», - сказал он.

Говоря об атаках на электронные адреса, специалист отметил, что наиболее уязвимыми оказались личные электронные адреса, нежели корпоративные.

В свою очередь директор по управлению рисками в Украине, странах СНГ и Юго-Восточной Европы компании Visa Лариса Макарова отметила, что в 2020 году компанией было обнаружено большое количество угроз в разных направлениях.

"Огромное количество атак было совершено посредством электронной почты, привлечения виртуальных денежных средств и другими способами. К новым рискам можно отнести и продажу фейк-продуктов в основном медицинского характера", - сказала она.

По словам специалиста компании, пик киберугроз пришелся на март, сентябрь и ноябрь 2020 года.

«Мы должны были быть готовы к этим рискам, чтобы не стать жертвами мошенников. Банковские сектора для погашения своих кредитов должны были провести соответствующие переговоры со своими клиентами и выделить необходимое количество финансов для развития кибербезопасности», - сказала она.

Макарова отметила, что среди задач банковских секторов было предотвращение угроз для покупателей.

«Мы рекомендуем установить для кредитных карт банков лимиты, а также повысить безопасность проведения платежей по таким картам. 79 процентов рисков вышли из-под контроля и предприятия не воспринимали всерьез существование угроз», - сказала она.

Специалист считает, что любая финансовая организация должна быть готова к предотвращению киберугроз.

«Киберпреступники не всегда выбирают кого атаковать. Их атаки происходят массово. В редких случаях атаки хакеров направлены на какую-либо конкретную организацию», - сказала она.

По словам Макаровой, хакерские атаки на азербайджанский финсектор происходили и в период до пандемии.

"Защищенность от киберугроз на пространстве СНГ различная. Банковские системы стран этого региона отличаются, и исходя из тех методов и способов, которые применяются в среде безопасности банковских данных, различным является и уровень отражения угроз. Азербайджан с этими задачами на сегодня справляется и проводятся определенные мониторинги рисков и всех процессов, связанных с киберугрозами", - сказала она.

(Автор: Садраддин Агджаев)

Twitter: agdzhaev