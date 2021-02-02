В Азербайджане еще на год освобождается от налогов производство и продажа хлеба

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане импорт и продажа пшеницы, производство и реализация пшеничной муки и хлеба освобождаются от налогов еще на один год.

Как передает Trend, это отражено в поправке в Налоговый кодекс Азербайджана, вынесенной на обсуждение в ходе сегодняшнего пленарного заседания Милли Меджлиса (парламента).

Ранее импорт и продажа пшеницы, производство и реализация пшеничной муки и хлеба в Азербайджане были освобождены от налогов до 1 января 2021 года.

Таким образом, предлагается продлить льготный период еще на год.

Кроме того, с учетом истечения 1 марта 2021 года срока решения об освобождении от налогов производства и продажи отрубей и важности этой области в плане развития животноводства и птицеводства, также предлагается продлить этот срок еще на один год.

После голосования поправка была принята в первом чтении.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Надир Насиров)