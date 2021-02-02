Теневая экономика в Азербайджане будет сведена к минимуму

БАКУ /Trend/ - Необходимо обеспечить привлечение прямых иностранных инвестиций в экономику страны, в том числе стратегических инвесторов в инфраструктурные сферы. Однако в этом случае в центре внимания должны быть защита национальных интересов страны и эффективное регулирование инвестиций путем создания конкурентной среды для иностранных инвесторов.

Это отражено в утвержденных сегодня распоряжением Президента Ильхама Алиева Национальных приоритетах по социально-экономическому развитию "Азербайджан 2030", сообщает во вторник Trend.

Необходимо повысить экономическую эффективность государственных инвестиций и деятельности государственных компаний, а также повысить уровень прозрачности в этой сфере. Необходимо создать основу для деятельности государственных компаний в рамках коммерческих принципов, а также применять стандарты корпоративного управления с учетом лучших международных практик, обеспечить увеличение уровня доходности.

Теневая экономика должна быть сведена к минимуму, а уровень прозрачности в частном и государственном секторах должен быть доведен до самых высоких стандартов. Применение современной культуры корпоративного поведения в управлении экономикой должно быть расширено и поощряться, борьба с коррупцией должна быть усилена, для решения новых задач должны быть сформированы современная система государственной службы и этика.

(Автор: Асиф Мехман. Текст: Турал Гараджаев Редактор: Наталья Кочнева)