В регионах Азербайджана будет сопоставимый со столичным уровень благосостояния

БАКУ /Trend/ - В регионах должен быть уровень жизни, сопоставимый со столичным. Это увеличит долю регионов в национальном доходе.

Как сообщает во вторник Trend, об этом говорится в утвержденных сегодня распоряжением Президента Ильхама Алиева Национальных приоритетах по социально-экономическому развитию "Азербайджан 2030".

В документе сообщается, что за прошедший период столица нашей страны развивалась быстрее регионов. Главная цель в долгосрочной перспективе –привести степень развития регионов в соответствие с уровнем развития столицы. Для этого в регионах создана вся необходимая экономическая и социальная инфраструктура.

Для дальнейшего повышения экономической активности в регионах существующая рабочая сила и все ресурсы должны быть полностью вовлечены в экономический оборот. Быстрое развитие должно сопровождаться доступом людей к качественным экономическим возможностям и физической инфраструктуре. Это обеспечит повышение доли регионов в национальном доходе.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев. Редактор:Надир Насиров)