Внедрение "умных" проектов в Азербайджане увеличит поток инновационных и технологических инвестиций

БАКУ/Trend/ - Концепция проектов "Smart city" и "Smart village", то есть "Умный город" и "Умная деревня" будет реализована на освобожденных территориях Азербайджана и, в первую очередь, будет отвечать глобальным вызовам, происходящим в мире.

Об этом, как сообщает Trend, сказала главный аналитик Центра анализа экономических реформ и коммуникаций Азербайджана Гюнай Гулиева.

По ее словам, Карабахский регион станет центром интереса для технологических инвестиций, а также послужит для опыта внедрения технологий "умных городов" в других регионах.

"Концентрация большого количества людей в городах является одной из основных причин изменения климата. Согласно отчету программы развития Организации Объединенных Наций (ПРООН), более 70 процентов глобальных выбросов газов приходится на города. Сами жители городов в большей степени подвержены многим последствиям изменения климата", - сказала она.

Кроме того, Гулиева отметила, что впервые мировые лидеры государств серьезно обсудили концепцию "Умного города" на саммите G20 в Осаке в 2019 году.

"В ходе этой дискуссии было также объявлено о создании союза для определения необходимых глобальных рамок, которые объединят существующие предприятия и организации, работающие над созданием таких пространств", - подчеркнула она.

По мнению Гулиевой, создание умных городов в современном мире также может устранить многие проблемы, вызванные глобализацией и четвертой промышленной революцией. Кроме того, сделать города более устойчивыми, инклюзивными и безопасными было определено, как одна из целей ООН в области устойчивого развития городов.

"В целом, чтобы создать концепцию "Умного города" на освобожденных от оккупации территориях, необходимо прежде всего применить международный опыт, использовать в основном информационно-коммуникационные технологии для внедрения и продвижения на следующем этапе. Внедряя такие решения для "Умного города", мы можем влиять на различные показатели качества жизни, такие как безопасность, время и комфорт, здоровье, качество окружающей среды, социальные связи и участие граждан, контроль рабочих мест", - сказала Гюнай Гулиева.

Она отметила, что технологии "Умного города" предоставляют новые пути для экономического развития, обладая способностью улучшать здоровье и благополучие граждан. Внедрение облачных технологий в возобновляемых источниках может ускорить процесс восстановления региона и сделать этот регион интересным для техинвесторов.

Кроме того, Гулиева сказала, что внедрение проектов "Умный город" на освобожденных от оккупации территориях может сыграть фундаментальную роль в ускорении потока инновационных и технологических инвестиций в этот регион, а также в создании инновационных центров и технопарков в Карабахе.

"Применение решения "Умного города" позволит в режиме реального времени отслеживать общественную безопасность и картографирование преступности, обнаружение источников по звукам выстрелов, выявлять потенциальные горячие точки в этом районе и предотвратить преступления. Эти задачи также можно реализовать с помощью услуг, предлагаемых спутником Azerspace", - добавила она.

(Автор: Садраддин Агджаев. Редактор: Наталья Кочнева)

Twitter: agdzhaev