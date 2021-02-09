БАКУ /Trend/ - В Азербайджане предложено продлить срок приостановления проверок в сфере предпринимательства.

В связи с этим предлагается внести изменение в закон «О приостановлении проверок в сфере предпринимательства», сообщает во вторник Trend.

Согласно изменениям, проверки, проводимые в сфере предпринимательства на территории Азербайджана, предлагается приостановить до 1 января 2022 года.

Ранее этот срок был определен до 21 января 2021 года.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова)