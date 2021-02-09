В Россию впервые по БТК прибыл контейнерный поезд из Турции

Экономика 9 февраля 2021 14:27 (UTC+04:00)
В Россию впервые по БТК прибыл контейнерный поезд из Турции

БАКУ/Trend/ - В логистический центр железнодорожной станции Ворсино в Калужской области (Россия) сегодня прибыл контейнерный поезд из Турции.

Как сообщает Trend, контейнерный поезд состоит из 16 40-футовых контейнеров, заполненных посудомоечными машинами и газовыми плитами.

Отметим, что экспорт в Россию по этому маршруту состоялся впервые.

Поезд стартовал из Анкары 29-го января, проследовал транзитом через Грузию и Азербайджан. И сегодня добрался до точки назначения — Калужской области. В логистическом комплексе прошла официальная церемония встречи, участниками которой стали представители региональной власти, РЖД, турецкого посольства в России.

"Большую часть отношений между странами составляют торгово-экономические отношения, они развиваются и углубляются. Несмотря на то, что в прошлом году в условиях пандемии количество взаимных визитов уменьшилось, мы продолжали движение к цели, которую поставили наши лидеры — президенты Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган. Уверен, что этот транспортный коридор будет интенсивно использоваться. Это будет не только железнодорожный путь, но и своеобразный мост дружбы, соединяющий наши народы", - сказал чрезвычайный и полномочный посол Турции в России Мехмет Сомсар.

Отметим, что операторами перевозки являются: Pacific Eurasia Logistics (Турция), GR Logistics (Грузия), ADY Container (Азербайджан) и JSC "Russian Railways Logistics" России.

Напомним, что поезд проехал по железной дороге «Баку-Тбилиси-Карс» (БТК). Этот транспортный коридор позволит сократить логистические затраты и время доставки грузов, позволит упростить товарооборот между Турцией и Россией, который растёт с каждым годом, в 2020 году этот прирост составил 10 процентов.

(Автор: Садраддин Агджаев. Редактор: Наталья Кочнева)

Twitter: agdzhaev

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