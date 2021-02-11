Насекомые нанесли серьезный ущерб оливковым плантациям в Азербайджане

БАКУ /Trend/ - За последний сезон оливковая муха нанесла серьезный ущерб оливковым плантациям в Азербайджане. По этой причине в этом году 80 -100 процентов урожая на некоторых плантациях пришло в негодность.

Об этом в четверг сказал Trend председатель Общественного объединения по охране природы Ekostil-Azərbaycan, доктор философии по физике, доцент Эльман Юсифов.

По его словам, производство оливок играет важную роль в мировой экономике, и только в Европе имеется около 5 млн гектаров плантаций этого растения.

Юсифов отметил, что в Азербайджане исследования вредителей оливкового дерева (Olea europea) начались еще в начале прошлого века. В результате исследований, проведенных азербайджанскими энтомологами в конце ХХ века, в оливковых культурах, посаженных на территории страны, было выявлено 38 видов вредителей, относящихся к 15 семействам, из которых 19 видов принадлежали к отряду Homoptera, 12 – к Coleoptera.

"В то время наибольший ущерб оливковым фермам наносили фиолетовая щитовка (Parlatoria oleae) и оливковый червь (Pollinia pollini), а сегодня таким вредителем является оливковая муха (Bactrocera olea).

С 2014 года оливковые мухи наносят огромный ущерб хозяйствам в Европе и Центральной Азии, в результате чего потери урожая достигают 15-70%. Только в Италии в 2014 году производство оливкового масла снизилось на 70% по сравнению с предыдущим годом.

Вышеперечисленные факты остро ставят проблему защиты растений в нашей стране, требуют разработки ее агротехнических, биологических, химических, биотехнологических аспектов и применения в хозяйствах.

В настоящее время феромоновые ловушки считаются наиболее эффективным и экологически чистым методом борьбы с вредителями. Для этого можно разработать метод синтеза феромонов и изучить вопрос массового производства в сотрудничестве с международными организациями и соответствующими учреждениями. При положительном результате такую работу можно проводить и с другими растениями – гранатом, фундуком, тепличными томатами, огурцами и др", – сказал Юсифов.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Надир Насиров)