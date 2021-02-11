В поселке Сарай Абшеронского района строится новый канализационный коллектор (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - ОАО "Азерсу" приступило к реализации нового проекта в целях улучшения процесса водоотведения в поселке Сарай Абшеронского района.

Как сообщили в четверг Trend в ОАО, новый канализационный коллектор, строящийся в так называемом Новом жилом массиве поселка Сарай, обеспечит отведение образующихся здесь сточных вод в соответствии с экологическими требованиями.

Проект охватывает большую территорию, начиная с окрестностей трассы Баку-Сумгайыт и проходя через поселок Сарай до города Сумгайыт. Из-за отсутствия централизованной канализации в новом жилом массиве поселка Сарай имелись проблемы со сбросом сточных вод. Население использует для этого септики (шамбо) или производит сброс в близлежащие водоемы посредством индивидуальных линий, которые не соответствуют строительным нормам. ОАО "Азерсу" разработало проект в целях обеспечения централизованного сбора и утилизации образующихся здесь сточных вод. Строительные работы начались в январе этого года.

Согласно проекту, в поселке будет проложена канализационная линия протяженностью 13 километров с трубами диаметром 200-800 мм. Для обеспечения сброса сточных вод в коллектор будут построены смотровые колодцы в 250 точках вдоль маршрута, к домам будут подведены линии. Для обеспечения перекачки сточных вод в коллектор из районов нового жилого массива, расположенных ниже соответствующего уровня, будут построены канализационная насосная станция мощностью 4800 кубометров в сутки и напорный трубопровод протяженностью один километр. В целях ускорения реализации проекта в настоящее время ведутся строительные работы на пяти пунктах одновременно. Строительство коллектора планируется завершить в третьем квартале 2021 года.

Новый коллектор будет подключен к 1000-миллиметровому канализационному коллектору в Сумгайыте, посредством которого сточные воды будут направляться на Сумгайытское очистное сооружение.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Надир Насиров)