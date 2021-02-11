ЗАО "Бакинский международный морской торговый порт" выведен из подчинения Минтранса
БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о внесении изменений в распоряжение Президента Азербайджана № 1121 от 18 марта 2015 года "Об учреждении Закрытого Акционерного Общества "Бакинский международный морской торговый порт".
Документ подписан в целях выполнения Указа Президента Азербайджана № 1174 от 5 ноября 2020 года.
Согласно распоряжению, ЗАО "Бакинский международный морской торговый порт" выведен из подчинения Министерства транспорта, связи и высоких технологий Азербайджана.
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