ЗАО "Бакинский международный морской торговый порт" выведен из подчинения Минтранса

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о внесении изменений в распоряжение Президента Азербайджана № 1121 от 18 марта 2015 года "Об учреждении Закрытого Акционерного Общества "Бакинский международный морской торговый порт".

Документ подписан в целях выполнения Указа Президента Азербайджана № 1174 от 5 ноября 2020 года.

Согласно распоряжению, ЗАО "Бакинский международный морской торговый порт" выведен из подчинения Министерства транспорта, связи и высоких технологий Азербайджана.

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