Глава представительства ЕС о совместных проектах в Азербайджане
БАКУ /Trend/ -ЕС сотрудничает с Азербайджаном по ряду направлений, в том числе в областях контроля безопасности товаров потребления, управления водными ресурсами, сельского хозяйства, обеспечение чистоты воздуха и воды, в энергетической сфере, "зеленой" энергетике, защита персональных данных, секторе ИКТ и др.
Об этом в ходе онлайн-мероприятия "EU4AZERBAIJAN" сказал глава представительства ЕС в Азербайджане Кестутис Янкаускас.
"Отмечу, что в транспортном секторе Азербайджана бакинский порт Алят полностью соответствует "зеленым" стандартам международного уровня", - сказал Янкаускас.
Он добавил, что представительство ЕС в Азербайджане работает и в направлении создания рабочих мест, а также в области внедрения обязательного медицинского страхования (ОМС).
"Всего на нашем сайте представлено более 120 совместных с Азербайджаном проектов", - сказал Янкаускас.
По его словам, создание портала eu4Azerbaijan.eu связано с деятельностью по передаче европейских передовых решений азербайджанской аудитории.
"Мы хотим, чтобы местные предприниматели, воспользовавшись современными европейскими решениями, которые представлены на нашем сайте, не совершали ошибок других стран", - подчеркнул Янкаускас.
Глава представительства ЕС отметил, что в том числе ряд региональных проектов осуществлен в Лянкяране.
"В последующие 2-3 года мы будем работать над устранением негативных последствий пандемии. Начиная со следующей недели, мы приступим к подготовке приоритетных задач в этом направлении", - сказал он.
(Автор: Садраддин Агджаев)
Twitter: agdzhaev