Глава представительства ЕС о совместных проектах в Азербайджане

БАКУ /Trend/ -ЕС сотрудничает с Азербайджаном по ряду направлений, в том числе в областях контроля безопасности товаров потребления, управления водными ресурсами, сельского хозяйства, обеспечение чистоты воздуха и воды, в энергетической сфере, "зеленой" энергетике, защита персональных данных, секторе ИКТ и др.

Об этом в ходе онлайн-мероприятия "EU4AZERBAIJAN" сказал глава представительства ЕС в Азербайджане Кестутис Янкаускас.

"Отмечу, что в транспортном секторе Азербайджана бакинский порт Алят полностью соответствует "зеленым" стандартам международного уровня", - сказал Янкаускас.

Он добавил, что представительство ЕС в Азербайджане работает и в направлении создания рабочих мест, а также в области внедрения обязательного медицинского страхования (ОМС).

"Всего на нашем сайте представлено более 120 совместных с Азербайджаном проектов", - сказал Янкаускас.

По его словам, создание портала eu4Azerbaijan.eu связано с деятельностью по передаче европейских передовых решений азербайджанской аудитории.

"Мы хотим, чтобы местные предприниматели, воспользовавшись современными европейскими решениями, которые представлены на нашем сайте, не совершали ошибок других стран", - подчеркнул Янкаускас.

Глава представительства ЕС отметил, что в том числе ряд региональных проектов осуществлен в Лянкяране.

"В последующие 2-3 года мы будем работать над устранением негативных последствий пандемии. Начиная со следующей недели, мы приступим к подготовке приоритетных задач в этом направлении", - сказал он.

(Автор: Садраддин Агджаев)

Twitter: agdzhaev